Trending TV News Today: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin critiqué par les fans pour son contenu pour adultes, Shraddha Sharma accuse Raja Chaudhary de tricherie et plus

Kahaani Ghar Ghar Kii fait son retour à la télévision et sur OTT dans quelques jours. Sakshi Tanwar a rappelé comment le personnage de Parvati a fait d’elle une figure emblématique de la télévision indienne. Dans une interview sans retenue, l’ex-petite amie de Raja Chaudhary, Shraddha Sharma, a révélé pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Découvrez les principaux titres de la journée…

Sakshi Tanwar se souvient de Kahaani Ghar Ghar Kii

La bonne nouvelle est que Kahaani Ghar Ghar Kii fait son retour à la télévision. Dans une interview à ETimes, Sakshi Tanwar s’est souvenu de l’émission. Elle a déclaré: “C’est un rêve devenu réalité. Je n’aurais jamais imaginé que je recevrais autant d’amour et de soutien de la part de mes fans et de mon public pour la série. C’est comme si j’agissais comme un petit enfant, je suis tellement excitée pour mon émission d’être de retour à l’écran après tant d’années. La dernière scène a été très émouvante pour moi. Je me sens béni et spécial.” D’autres stars souhaitent également voir comment la nouvelle génération réagira à l’émission à la télévision et sur OTT.

Pratik Sehajpal éliminé de Khatron Ke Khiladi 12

Pratik Sehajpal a été éliminé du Khatron Ke Khiladi 12 de Rohit Shetty. Le beau gosse a obtenu le Fear Funda avec Kanika Mann et Jannat Zubair. La cascade était une eau et une hauteur. Les fans ont estimé que son élimination était quelque peu injuste. Il y a du buzz, il pourrait revenir en tant que joker.

Lire la suite : Khatron Ke Khiladi 12 : Après Shivangi Joshi, CE candidat éliminé ; Rubina Dilaik tombe en panne après une bagarre avec Mohit Malik

Shradha Sharma, l’ex de Raja Chaudhary, révèle la raison de sa séparation

Dans une interview, l’actrice Shraddha Sharma a révélé pourquoi elle avait rompu avec Raja Chaudhary. Il est l’ex-mari de Shweta Tiwari. Elle a dit qu’il avait un problème d’alcool, ce qui était difficile pour un partenaire. Il semble qu’il deviendrait violent après avoir bu, ce qui a ruiné leur vie. Elle a révélé qu’elle était allée en cure de désintoxication deux fois, mais cela n’a pas aidé. Shradha Sharma a également déclaré qu’il l’avait trompée en embrassant une fille en état d’ébriété.

L’équipe de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait face à la réaction des fans en colère

La piste actuelle de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait rager les téléspectateurs et comment. Le fait que Virat (Neil Bhatt) ait emmené Pakhi (Aishwarya Sharma) à un rendez-vous avec une glace sans le dire à Sai (Ayesha Singh) a fait voir rouge les gens. Ils ont critiqué les fabricants pour avoir montré des affaires extra-conjugales

Lire la suite : Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : « Virat est tellement sans vergogne », disent les fans alors qu’il va à un rendez-vous avec Pakhi pour une crème glacée ; les internautes critiquent les créateurs pour avoir montré du “contenu pour adultes” [VIEW TWEETS]

Anupamaa : Muskaan Baamne alias Pakhi réagit sur une voie négative

La querelle actuelle entre Anupamaa (Rupali Ganguly) et Pakhi (Muskaan Bamne) attire beaucoup de monde. Ce dernier a déclaré à Tellychakkar.com : “J’ai été choqué de lire le scénario dans lequel Pakhi va tout mettre en œuvre pour exprimer sa colère envers sa mère. Oubliez les mauvaises conduites avec votre mère, on ne devrait pas être aussi grossier avec qui que ce soit.”