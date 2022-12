Trending TV News Today: Divya Agarwal se fiance, Karan Kundrra-Tejasswi Prakash jouera ensemble dans un film et plus encore

Voyons qui et ce qui a fait l’actualité dans le monde de la télévision aujourd’hui. Comme toujours, il s’est passé beaucoup de choses dans le monde du divertissement. Dans une tournure des événements surprenante, Divya Agarwal a annoncé ses fiançailles le jour de son 30e anniversaire. Tejaswi Prakash et Karan Kundra travailler ensemble en tant que co-stars, Grand Patron 16, Anupama et d’autres ont fait la une des journaux dans le monde du divertissement. Les fiançailles de Divya Agarwal ont été un choc pour Varun Soodles fans de. Neha Kakkar, Charu Asopa a également fait l’actualité. Voici un aperçu des journalistes TOP TV.

Divya Agarwal se fiance

La gagnante de Bigg Boss OTT, Divya Agarwal, s’est tournée vers ses réseaux sociaux et a annoncé qu’elle s’était fiancée à Arjun Padgaonkar. L’actrice a récemment fêté ses 30 ans et c’est lors de sa fête d’anniversaire que Divya a été proposée par Arjun. Les vidéos et les photos sont devenues virales sur Internet en un rien de temps. Divya était auparavant en couple avec Varun Sood. Les fans ont exprimé leur choc face à ses fiançailles et ont sympathisé avec Varun. Découvrez l’actualité des fiançailles de Divya Agarwal ici.

L’actrice d’Anupamaa sur la pression du TRP

Alpana Buch joue Baa dans la populaire émission de télévision Anupamaa. Le personnage de l’actrice est souvent trollé ou critiqué dans les médias pour son état d’esprit orthodoxe. Anupamaa est l’une des meilleures émissions de télévision TRP du pays. Dans une récente interview, Alpana s’est ouverte sur la pression de maintenir les TRP chaque semaine. Parlant de la même chose, Alpana a déclaré que la pression est pour tout le monde. Découvrez plus de détails ici.

Shiv Thakare pas dans le TOP 2 de Bigg Boss 16 ?

Bigg Boss 16 devient intéressant de jour en jour et l’excitation va encore augmenter car le joker entrera bientôt dans la maison pour défier les concurrents pour le trophée Bigg Boss 16. Il a été dit plus tôt que Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare seraient dans le TOP 2 de Bigg Boss 16. Cependant, on dit maintenant que ce n’est pas Shiv mais Sumbul Touqeer Khan qui sera dans le top 2 aux côtés de Priyanka. Lire tout de qui le concerne ici.

Charu Asopa lance la préparation du mariage de sa sœur

Charu Asopa, qui s’est battue pour divorcer avec Rajeev Sen, s’est envolée vers sa ville natale pour lancer les préparatifs du mariage de sa sœur, Chintan. L’actrice a utilisé sa poignée de médias sociaux et a partagé quelques photos dans une tenue rouge et a révélé la préparation de la fonction de mariage dans la légende. Elle a également partagé un vlog sur le fait d’aller à Bikaner avec Ziana sur sa chaîne YouTube. Découvrez la publication Instagram de Charu Asopa ici :

Neha Kakkar se fait troller

Neha Kakkar a récemment pris son compte sur les réseaux sociaux et partagé une vidéo en ligne dans laquelle on la voit jouer sur la nouvelle chanson, Cutie Cutie aux côtés d’un groupe de danseurs. Neha Kakkar est vue dans un ensemble de coordination blanche rythmant sa nouvelle chanson. Cependant, les internautes dans la section des commentaires lui ont fait honte et l’ont également trollée pour avoir obtenu des danseurs de fond de la même taille qu’elle. Découvrez la vidéo de bobine de Neha Kakkar ici:

Reem Shaikh travaillera avec Karan Kundrra et Gashmeer Mahajani

Si les rapports sont là, Fanaa Ishq Mein Marjawan et la beauté de Tujhse Hai Raabta Reem Shaikh sont prêts à collaborer avec le concurrent de Bigg Boss 15 Karan Kundrra et le concurrent de Jhalak Dikhhla Jaa 10 Gashmeer Mahajani pour son prochain projet. L’actrice, selon un rapport de TellyChakkar, a confirmé la nouvelle tout en ajoutant qu’elle était ravie de travailler avec eux deux.

Tejasswi Prakash et Karan Kundrra vont-ils jouer ensemble dans un film ?

Dans d’autres nouvelles aujourd’hui, un reportage dans Telly Chakkar a révélé que les vrais tourtereaux Karan Kundrra et Tejasswi Prakash vont bientôt jouer ensemble dans un film. Selon les sources, Mukesh Chhabra voulait travailler avec le duo depuis longtemps. Il semble que quelque chose est en cours. Les fans de TejRan seraient super contents de la nouvelle.