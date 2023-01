Trending TV News Today: Dipika Kakar-Shoaib Ibrahim annonce sa grossesse, Shiv Thakare-Nimrit Kaur Ahluwalia se bat dans Bigg Boss 16 et plus

Voici un récapitulatif de toutes les mises à jour intéressantes de Telly Land. Les stars de la télévision continuent de faire la une des journaux tous les jours et aujourd’hui n’était pas différent. L’un des plus grands moments forts de la journée tourne autour de Sasural Simar Ka étoiles Dipika Kakar et Shoaïb Ibrahim. Le couple a annoncé sa grossesse. Grand Patron 16 est le sujet de conversation de la ville depuis le début et le dernier Weekend Ka Vaar a reçu beaucoup d’attention. Bigg Boss 13 étoiles Shehnaaz Gill a frappé le circuit des nouvelles alors qu’elle s’offrait une bague en diamant. Faites défiler pour connaître tous les détails.

Bigg Boss 13: L’amitié de Shiv Thakare-Nimrit Kaur Ahluwalia va kaput?

Dans la récente promo de Bigg Boss 16, les candidats sont invités à choisir et à nommer un candidat qui devrait être éliminé de l’émission. Une grande discussion a lieu et en colère, Shiv Thakare jette son manteau sur le lit. Il semble que lui et Nimrit ne soient pas sur la même page.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Dipika Kakar-Shoaib Ibrahim annonce sa grossesse

S’adressant aux réseaux sociaux, le célèbre couple Sasural Simar Ka, Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. Ils ont partagé une jolie photo et ont demandé la bénédiction de chacun.

Shehnaaz Gill offre une bague en diamant

Lors de son émission de chat, Shehnaaz Gill a déclaré à Rakul Preet Singh qu’elle s’était offerte une bague en diamant. Elle a dit qu’il n’y avait jusqu’à présent personne qui soit digne de le lui donner. Elle a ajouté : “Oui, je l’ai acheté moi-même. Je l’ai acheté moi-même pour que personne d’autre ne doive me le donner.”

Charu Asopa souhaite à Sushmita Sen sa nouvelle voiture

L’actrice de télévision Charu Asopa se trouve être la belle-sœur de Sushmita Sen. Même si elle rencontre des problèmes dans son mariage avec Rajeev Sen, Charu partage un bon lien avec Sushmita. Lorsque l’actrice d’Aarya a acheté une nouvelle voiture, Charu l’a félicitée. Elle a commenté, ‘Wow didi, félicitations’ sur son message.

Kamya Punjabi choisit le vainqueur de Bigg Boss 16

S’adressant à son compte Twitter, Kamya Punjabi, qui a été une fan inconditionnelle de Bigg Boss, a mentionné qu’elle pensait que Priyanka Chahar Choudhary gagnerait le spectacle. Elle a également mentionné qu’elle le méritait.

Quand j’ai dit “étranger” batao kis kisko samaj aaya ? Aussi Priyanka gagnera cette saison! Bien sûr, elle est forte et le mérite aussi, mais ces dernières semaines, elle n’est qu’environ tina n shalin ! Croyez-moi, elle n’a pas besoin de ça ! Mais oui va-t-elle gagner ? https://t.co/hLDBHpp41l Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) 21 janvier 2023

Les dernières photos de Mouni Roy mettent le feu à Internet

La star de Naagin, Mouni Roy, s’est rendue sur son Instagram pour partager de superbes photos. Vêtue d’une bralette rose et d’un paréo blanc, Mouni est la hotness personnifiée.

