Trending TV News Today: Dheeraj Dhoopar-Niti Taylor dans Jhalak Dikhhla Jaa 10, la date de la première du Kapil Sharma Show et plus encore

De Dheeraj Dhoopar et Niti Taylor dans Jhalak Dikhhla Jaa 10, Jannat Zubair à Munawar Faruqui sur Grand Patron 16, Le spectacle Kapil Sharma et plus encore, voici les journalistes télévisés du jour. Dheeraj Dhoopar et Niti Taylor ont été approchés pour l’émission télévisée basée sur la danse Jhalak Dikhhla Jaa 10. Jannat Zubair s’est ouvert sur le fait de se faire troller en ligne. Munawar Faruqui a révélé ses plans pour Bigg Boss 16. La première date du Kapil Sharma Show et plus encore. Rattrapons les nouvelles télévisées tendance du jour…

Dheeraj et Niti à Jhalak Dikhhla Jaa 10

Selon les derniers rapports, la renommée de Kundalil Bhagya, Dheeraj Dhoopar, a été approchée pour l’émission de télé-réalité Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’acteur sera ensuite vu dans Sherdil Shergil qui sera diffusé sur la même chaîne que Jhalak Dikhhla Jaa 10. Niti Taylor qui tourne actuellement pour Kaisi Yeh Yaariyaan sur Voot a également déclaré être l’un des participants de JDJ 10. Consultez l’intégralité du reportage ici.

L’escapade maldivienne de Divyanka avec Vivek

Divyanka Tripathi Dahiya et Vivek Dahiya de la renommée de Yeh Hai Mohabbatein s’étaient envolés pour les Maldives pour des vacances et pour célébrer leur anniversaire de mariage. Divyanka et Vivek ont ​​partagé des photos de la même chose sur leur pseudo de médias sociaux. Divyanka Tripathi et Vivek Dahiya ont partagé des objectifs de vacances avec le même. Découvrez les photos ici.

Fanaa – Ishq Mein Marjawan passera-t-il à l’OTT ?

Nima Denzongpa avec Surabhi Das obtient une prolongation. L’actrice a récemment démenti les informations selon lesquelles Nima Denzongpa n’était plus à l’antenne. Et maintenant, il y a des rapports selon lesquels Fanaa – Ishq Mein Marjawan avec Reem Shaikh et Zain Imam va être déplacé vers OTT. Lire tout le rapport ici.

Anupamaa de Rupali Ganguly prend la deuxième place

BollywoodLife a mené un sondage sur le rôle féminin le plus important de la télévision indienne. Et nous avons une égalité. Deux des personnages les plus populaires de la télévision indienne sont à égalité pour la première place en battant Anupamaa de Rupali Ganguly. Découvrez le résultat du sondage ici.

Date de la première du Kapil Sharma Show

Le Kapil Sharma Show a été interrompu il y a quelques semaines parce que Kapil Sharma et sa co. avait fait une tournée aux États-Unis et au Canada. Cela étant maintenant terminé, il y a des rapports sur le retour de The Kapil Sharma Show sur les écrans de télévision. Plus tôt, il y avait eu des rapports sur le retour du Kapil Sharma Show en septembre. Maintenant, selon les derniers rapports, il diffusera le premier épisode de la nouvelle saison le 3 septembre.

Munawar Faruqui ne fait pas partie de Bigg Boss 16 ?

Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Munawar Faruqui avait été approché pour Bigg Boss 16. Ensuite, il a été confirmé par un portail de divertissement que le gagnant de la saison 1 de Lock Upp est le premier participant à Bigg Boss de Salman Khan. Cependant, Munawar a nié avoir été approché par les fabricants. Il a dit qu’il n’avait pas d’offre mais qu’il accepterait certainement car c’est son émission de rêve.

Jannat Zubair s’ouvre sur le fait de se faire troller

Dans une interview avec un portail de divertissement en ligne, on a demandé à Jannat Zubair, qui est actuellement vue dans Khatron Ke Khiladi 12, comment elle gère la pêche à la traîne en ligne. L’actrice a déclaré qu’elle préférait ignorer les trolls. “La meilleure façon de les gérer est de ne pas leur prêter attention, cela coulera en vous car ils ne vous ciblent pas seulement, mais aussi vos parents et votre famille, ce qui est très blessant mais vous ne pouvez rien y faire, vous devez ignorer et aller de l’avant. Heureusement, je n’ai pas été beaucoup trollé, mais quand cela arrive, ça fait un peu mal, mais vous devez passer à autre chose “, a déclaré Jannat. Récemment, Jannat a été brutalement critiqué par les fans de Rubina Dilaik.

C’est tout dans le journal télévisé d’aujourd’hui.