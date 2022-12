Trending TV News Today: Devoleena Bhattacharjee s’ouvre sur le fait qu’elle a été trollée pour avoir épousé Shanwaz Shaikh, Hina Khan aborde les rumeurs de rupture et plus encore

Dans une longue interview, Devoleena Bhattacharjee a parlé de son mariage avec Shanawaz Shaikh. Elle a dit que les trolls ne la dérangeaient pas. Hina Khan a discuté de la note énigmatique qui a fait spéculer les gens si Rocky Jaiswal et elle l’avaient appelé. Voici un point bas…

Devoleena Bhattacharjee rompt le silence après avoir été trollée pour avoir épousé Shanawaz Shaikh

Devoleena Bhattacharjee s’est ouverte sur son mariage soudain et silencieux avec Shanawaz Shaikh à ETimes TV. Il semble qu’ils se soient rencontrés au gymnase il y a quatre ans. L’actrice dit qu’il l’a soutenue émotionnellement lorsqu’elle souffrait d’anxiété et de dépression. Devoleena Bhattacharjee a déclaré qu’elle ne se souciait pas des trolls. Elle a dit que si elle épousait un homme aisé, les gens l’appelleraient une chercheuse d’or et si elle épousait une personne d’apparence moyenne, ils commentaient toujours. Elle a dit qu’elle était consternée par l’état d’esprit des gens sur les réseaux sociaux. Devoleena Bhattacharjee a dit qu’elle se demandait comment ils traitaient les femmes chez eux.

Hina Khan aborde les rumeurs de rupture avec Rocky Jaiswal

Hina Khan a expliqué comment les fans et les amis s’inquiétaient de son dernier message crypté qui parlait de rupture. Elle a dit que c’était pour un message promotionnel, mais certains amis comme Karishma Tanna ont même envoyé un message pour demander si tout allait bien. Il semble que Rocky Jaiswal ait gardé son sang-froid tout au long.

Bigg Boss 16 : les fans de MC Stan s’en prennent à Nimrit Kaur Ahluwalia

Les fans du rappeur MC Stan ont appelé Nimrit Kaur Ahluwalia pour ne pas avoir accepté de le nommer capitaine. Ils ont estimé qu’elle était inapte à son amitié. Comme nous le savons, Shiv Thakare, MC Stan et Abdu Rozik sont des personnes qui la soutiennent à l’intérieur de la maison. Mais il semble que MC Stan soit devenu l’un des capitaines avec Sreejita De et Soundarya Sharma.

Rashami Desai trollé pour avoir soutenu Besharam Rang

Nous avons vu un certain nombre d’actrices de télévision faire des bobines sur Besharam Rang. La chanson de Pathaan avec Shah Rukh Khan et Deepika Padukone reçoit beaucoup d’appels à la haine et au boycott. Mais les gens ont beaucoup critiqué Rashami Desai pour son soutien ouvert.

Bigg Boss 16: Rahul Vaidya s’attaque à Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary

Le concurrent de Bigg Boss 14, Rahul Vaidya, a déclaré qu’il fallait couper le son de la télévision lorsque ces dames se battaient ensemble. Eh bien, Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary savent comment faire monter les décibels et les téléspectateurs seront d’accord aussi. Les dames ont des voix fortes.

