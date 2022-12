Trending TV News Today: Devoleena Bhattacharjee se marie, Sajid Khan a garanti un “long séjour” sur Bigg Boss 16 et plus

La grande nouvelle du jour est que Devoleena Bhattacharjee s’est mariée. Elle s’est mariée avec son petit ami de longue date, Shahnawaz Sheikh, lors d’une cérémonie discrète à Lonavala. Selon certaines informations, Sajid Khan pourrait rester dans Bigg Boss 16 jusqu’à fin janvier. Voici un résumé complet…

Devoleena Bhattacharjee se marie avec Shahnawaz Sheikh

Selon les rapports de l’ABP, Devoleena Bhattacharjee s’est mariée avec Shahnawaz Sheikh. Il est entraîneur de gym de profession. Il semble que le couple se soit stabilisé depuis un certain temps maintenant. Devoleena Bhattacharjee avait parlé de son mec sur Bigg Boss. Devoleena Bhattacharjee n’a encore rien révélé à son sujet. Seuls quelques amis proches comme Vishal Singh et Bhavini Purohit ont été vus au mariage. On se demande pourquoi il l’a gardé secret jusqu’à présent ? Seule l’actrice peut répondre à cela !

Bigg Boss 16 : Sajid Khan restera dans la série jusqu’à mi-janvier

Selon The Real Khabri, Sajid Khan sera sur Bigg Boss 16 pendant longtemps. Il semble qu’il sera là jusqu’à la mi-janvier 2023. Le cinéaste a été mis très rarement dans les éliminations. Les fans ont soulevé des objections à ce sujet. Ils pensent que c’est injuste pour les autres.

Ulka Gupta déçue par l’emballage de la livraison à domicile de Banni Chow

Ulka Gupta a déclaré au Times of India qu’elle était contrariée par la fin de Banni Chow Home Delivery en janvier. Elle a dit que l’équipe avait tout donné au spectacle. Le producteur Sumit Mittal a déclaré que les chiffres à 18h30 étaient inférieurs aux attentes.

Mohsin Khan fera partie du prochain film d’Ekta Kapoor

Mohsin Khan serait de retour à la télévision avec la nouvelle émission d’Ekta Kapoor. Elle produit un spectacle pour Colors basé sur le conte de fées La Belle et la Bête. Il semble qu’elle ait approché Mohsin Khan pour la même chose. Avec son allure, il est la matière de Prince.

Sayantani Ghosh et Anugrah Tiwari célèbrent à Krabi, en Thaïlande

L’actrice de Naamkarann ​​Sayantani Ghosh et son mari Anugrah Tiwari célèbrent leur anniversaire dans les magnifiques îles de Krabi en Thaïlande. Jetez un oeil à la photo…

