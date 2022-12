Trending TV News Today: des célébrités de la télévision assistent aux funérailles de Tunisha Sharma, la star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh s’ouvre sur les réactions des fans et plus encore

Passons en revue les tendances télévisées du jour. Ce fut l’un des jours les plus tristes car Tunisha SharmaLes derniers rites ont eu lieu dans la ville aujourd’hui. Les visuels qui ont fait surface lors des funérailles étaient vraiment déchirants. Nous avons aussi une actrice de télévision populaire Aïcha Singh parler des réactions des fans aux épisodes de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Il y a eu des mises à jour sur l’histoire d’amour de conte de fées qui Ekta Kapoor est en train d’élever. Nous avons Grand Patron 16 célébrité Ankit Gupta découvrant son cœur et plus encore.

Les funérailles de Tunisha Sharma ont eu lieu; Les vedettes de la télévision sont présentes

Ali Baba: Les funérailles de l’actrice de Daastan-E-Kaboul Tunisha Sharma ont eu lieu aujourd’hui à Mira Road. L’actrice s’est suicidée à l’âge de 20 ans sur les plateaux de son émission de télévision. Kanwar Dhillon, Shivin Narang, Reem Sameer, Avneet Kaur, Siddharth Nigam et Abhishek Nigam et de nombreuses autres célébrités de la télévision ont assisté aux funérailles de Tunisha Sharma. Vérifiez les photos déchirantes ici. Shivin Narang a été vu en train de consoler et de tenir la mère de Tunisha sur le terrain funéraire. La mère de Tunisha était dévastée. Elle était son unique enfant. Regardez la vidéo ici. La maman de Tunisha s’est évanouie après les derniers rites. Tout le monde a été vu en train de consoler la mère qui a perdu sa fille bien-aimée. Falaq Naaz et sa mère ont également assisté aux funérailles de Tunisha Sharma. D’autre part, des rapports ont fait surface indiquant que Sheezan Khan s’est effondré devant une policière. On dit qu’il a changé ses déclarations sur leur rupture. Découvrez l’intégralité du reportage ici.

Falaq Naaz et Shafaq Naaz publient une déclaration au nom de leur frère Sheezan

Sheezan Khan, qui a été placé en détention sous l’inculpation de réduction au suicide dans l’affaire du suicide de Tunisha Sharma, est interrogé par la police. Il restera en détention jusqu’au 28 décembre. Les médias ont essayé d’entrer en contact avec la famille de Sheezan. Ses sœurs Falaq et Shafaq Naaz leur ont demandé de leur donner un peu d’intimité car ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Dans la déclaration, les sœurs ont déclaré que les deux familles avaient été touchées et qu’elles devraient être protégées. Shafaq et Falaq ont également déclaré que leur silence ne devait pas être considéré comme une faiblesse. Découvrez l’intégralité de la déclaration ici:

Ranndeep Rai sur les rumeurs de liaison

Il y a quelques jours à peine, Ranndeep Rai et Shivangi Joshi étaient liés. Des rapports ont fait surface indiquant que les co-vedettes de Balika Vadhu 2 sortaient ensemble depuis environ trois mois. Cependant, ils ont tous les deux démenti immédiatement les rumeurs. Récemment, Ranndeep Rai, qui est récemment entré dans l’émission télévisée Meet, s’est ouvert sur les rumeurs. L’acteur a déclaré que les rumeurs ne l’affectaient pas et qu’il n’investissait pas son temps pour expliquer parce que les rumeurs ne s’arrêteraient pas. Pour le moment, Ranndeep se concentre uniquement sur sa carrière.

Pas Mohsin Khan mais Kushal Tandon en tête d’affiche de l’émission Ekta Kapoor ?

Il y a quelques semaines, des informations ont fait surface indiquant que Mohsin Khan reviendrait à la télévision après Yeh Rishta Kya Kehlata Hai avec une émission d’Ekta Kapoor. Il a été rapporté qu’Ekta Kapoor propose une romance de conte de fées basée sur La Belle et la Bête. Mohsin Khan aurait joué le rôle principal masculin. Cependant, les derniers rapports ont fait surface disant que ce n’est pas Mohsin mais Kushal Tandon de la renommée de Beyhadh qui sera le rôle principal masculin. Attendons la confirmation officielle de la même chose.

Ayesha Singh RÉAGIT aux réactions des fans sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans une interview avec TellyChakkar, Ayesha Singh a expliqué comment les fans ont tendance à mélanger la bobine et les vrais personnages dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice a déclaré que les fans se connectaient avec les personnages et que s’ils ne le faisaient pas, les acteurs seraient tenus responsables de ne pas bien faire leur travail. Elle a expliqué que lorsqu’ils se connectent avec les personnages, ils prennent tout à cœur. Bien qu’elle n’aime pas la pêche à la traîne, Ayesha Singh partage qu’elle a reçu beaucoup d’amour et d’adulation de la part des fans.

Semaine en famille à Bigg Boss 16

Bigg Boss 16 est devenu plus intéressant que jamais. Eh bien, malheureusement, Ankit Gupta a été expulsé récemment. Sreejita De et Vikkas Manaktala sont les jokers de la série. Abdu Rozik est également revenu à Bigg Boss 16. Abdu a maintenu ses distances avec Nimrit et Sajid Khan. Beaucoup de crises de colère se sont produites à propos de diverses choses. Et maintenant, selon un rapport de TC, l’épisode de la semaine de la famille aura lieu le soir du Nouvel An.

Reem Shaikh SLAMS les médias

Aujourd’hui, les funérailles de Tunisha Sharma ont eu lieu dans la ville. Beaucoup de gens du monde de la télévision qui connaissaient Tunisha ont assisté aux derniers sacrements de la jeune actrice. Les images de la mère de Tunisha et des funérailles étaient assez déchirantes. Reem Sameer, l’une des amies de Tunisha Sharma était aux côtés de sa mère tout le temps. Reem Shaikh a critiqué les médias pour la façon dont ils ont couvert les funérailles de l’actrice d’Ali Baba: Daastan-E-Kabul. Elle a écrit une longue note sur le même sujet. Vérifiez le ici:

Ankit Gupta dévoile ses réflexions sur le mariage

Ankit Gupta a récemment été expulsé de la maison de Bigg Boss 16. Depuis, il donne des interviews. Dans son interview avec News18, Ankit Gupta a révélé qu’il pensait que les créateurs voulaient que lui et Priyanka Chahar Choudhary jouent en couple. Cependant, il ajoute que ce n’était pas possible pour eux deux. Ankit déclare qu’ils ont un lien très fort, mais c’est à peu près tout. Il a également parlé de ses réflexions sur le mariage. Ankit Gupta ne croit pas à l’institution du mariage.

C’est tout dans les journaux télévisés.