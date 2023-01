Trending TV News Today: Dalljiet Kaur soutient Shalin Bhanot après avoir été victime d’intimidation sur Bigg Boss 16, l’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Karishma Sawant dans une prise de bec en ligne et plus

Shalin Bhanot, concurrent de Bigg Boss 16, a reçu le soutien de Dalljiet Kaur. Elle lui a souhaité le meilleur. Les fans ont demandé l’interdiction de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin après que Pakhi se soit comparée à Yashoda. Il y a du bruit que Rhea Sharma pourrait entrer dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Voici une vérité…

Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot reçoit le soutien de Dalljiet Kaur

Shalin Bhanot traverse une période difficile dans la maison Bigg Boss 16. Les deux dames Priyanka Chahar Choudhary et Tina Datta semblent lui donner toute leur vengeance dans la série. L’acteur a déclaré aux réalisateurs que sa santé mentale souffrait et qu’il voulait arrêter. Il a supplié Shiv Thakare et MC Stan de le nommer cette semaine. Maintenant, Dalljiet Kaur a posté un petit message pour lui sur ses histoires Insta lui demandant d’être fort à l’intérieur de la maison.

Lire la suite: Bigg Boss 16: L’ex-femme de Shalin Bhanot, Dalljiet Kaur, et son fils Jaydon lui souhaitent de la manière la plus douce après avoir été victime d’intimidation dans la maison

Karishma Sawant de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se dispute

Les fans de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ont partagé des captures d’écran où il semble que Karishma Sawant ait eu une prise de bec avec un fan d’Akshara sur Instagram. L’actrice avait l’air contrariée par la pêche à la traîne et l’a rendue à la personne.

Lire la suite: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Karishma Sawant alias Aarohi se lance dans une longue discussion sur les réseaux sociaux avec un troll ; c’est ce que nous savons

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : les fans appellent au boycott pour cette raison

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ont appelé à l’interdiction de l’émission. Il semble que Pakhi (Aishwarya Sharma) franchira toutes les limites pour avoir Vinayak avec elle. Il semble que Sai participera à la fête organisée pour Vinu et prétendra qu’il est son fils. Pakhi dit qu’elle est comme Yashoda. Les fans ne sont pas du tout satisfaits de cette référence par les makers.

Lire la suite : Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Pakhi décide de franchir toutes les limites pour obtenir Virat-Vinayak ; les internautes furieux de sa comparaison ‘Yashoda’, disent ‘Arrêtez de vous moquer de nos dieux’

Rhea Sharma rejoint Bade Achhe Lagte Hain 2

Il semble que Rhea Sharma va entrer dans Bade Achhe Lagte Hain 2 après le saut. L’actrice rejoindra Randeep Rai et Niti Taylor. Il semble que Niti va jouer le rôle de Pihu adulte dans la série.

Bigg Boss 16 : Combat massif entre Priyanka et Sumbul

Les nominations auront lieu à l’intérieur de la maison et Priyanka Chahar Choudhary et Sumbul Touqeer se lanceront dans une vilaine bagarre. Cela laissera Sumbul Touqeer très déprimé. Jetez un oeil à la vidéo…

C’était l’essentiel de l’actualité du jour !