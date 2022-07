Trending TV News Today: Charu Asopa-Rajeev Sen pour se réconcilier; Sriti Jha dans Bigg Boss 16, Erica Fernandes révèle des plans concernant Jhalak Dikhhla Jaa 10 et plus

Charu Asopa-Rajeev Sen, Sriti Jha, Erica Fernandes, Rupali Ganguly, Kundali Bhagya, et d’autres ont fait partie des journalistes télévisés du jour. Les rapports indiquent qu’il pourrait y avoir une chance de réconciliation entre le duo mari-femme séparé Charu Asopa et Rajeev Sen. Khatron Ke Khiladi 12‘s Sriti Jha peut participer à Grand Patron 16. Erica Fernandes partage ses réflexions sur Jhalak Dikhhla Jaa 10. Rupali Ganguly partage ses luttes et ses difficultés. Vous voyez, il s’est passé beaucoup de choses dans le monde de la télévision.

Charu Asopa-Rajeev Sen pour se réconcilier

Depuis un moment, Charu Asopa et Rajeev Sen ont fait la une de leurs différences. Cependant, il semble que les deux soient sur le point de se réconcilier. Ce n’est pas la première fois que Charu et Rajeev ont des problèmes. Les deux s’étaient séparés plus tôt mais s’étaient réconciliés et plus tard avaient même une petite fille, Ziana. Quelques mois seulement après la naissance de Ziana, il semble que leur mariage ait de nouveau touché le fond. Charu a même envoyé à Rajeev un avis de divorce et des allégations ont été lancées. Et maintenant, il semble que Charu Asopa et Rajeev Sen puissent se remettre ensemble. Selon un rapport de Telly Chakkaer, Charu séjourne chez Rajeev. Elle a également Sen sur son profil Instagram. Rajeev, d’autre part, a toujours des photos avec Charu et Ziana sur son flux Instagram.

Sriti Jha dans Bigg Boss 16 ?

La renommée de Kumkum Bhagya, Sriti Jha, est actuellement vue dans l’émission de télé-réalité basée sur les cascades de Rohit Shetty, Khatron Ke Khiladi 12. Il s’agit du tout premier passage de l’actrice dans le monde de la télé-réalité. Et maintenant, il y a des rapports selon lesquels Sriti Jha pourrait être vu dans Bigg Boss 16 de Salman Khan. Selon un rapport dans un portail de divertissement, les créateurs de Bigg Boss 16 ont approché Sriti Jha pour le spectacle. Les premiers pourparlers sont toujours en cours entre les deux parties. Si Sriti lui donne un signe de tête et que tout se met en place, l’actrice peut être vue dans l’une des plus grandes émissions de télé-réalité controversées de tous les temps.

Alice Kaushik de Pandya Store sort avec la co-star Kanwar Dhillon

Dans une interview avec un portail de divertissement en ligne, Alice Kaushik et Kanwar Dhillon sont en couple. Les deux ont confirmé leurs nouvelles de rencontres et ont parlé de leur histoire d’amour. Kanwar et Alice sont des opposés polaires, tout comme leurs personnages Pandya Store. L’actrice a révélé comment Kanwar lui avait proposé Gajner lors du tournage de leur émission. Alice Kaushik et Kanwar Dhillon ont également parlé de leurs projets de fiançailles. Ils ont dit qu’ils n’étaient pas désireux de passer à l’étape suivante et qu’ils allaient simplement profiter de la phase actuelle de la relation.

Erica Fernandes partage les plans de Jhalak Dhikhhla Jaa 10

La renommée de Kasautii Zindagii Kay 2 et Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi Erica Fernandes est l’un des noms les plus populaires pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’actrice a récemment expliqué si elle allait participer au spectacle de danse ou non. Erica n’a pas donné de réponse définitive, nous laissant nous demander si c’était un indice qu’elle pourrait participer. “Est-ce vrai? Je n’en suis pas vraiment sûr. Il y avait un buzz à propos de moi faisant Khatron Ke Khiladi même après la fin du tournage du KKK. Je ne peux pas confirmer cette nouvelle”, a déclaré Erica à ETimes.

Palak de TMKOC s’ouvre sur la crise financière

Palak Sidhwani, alias Sonu, de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, a récemment expliqué comment elle avait eu du mal au départ et avait déménagé aux PG pour économiser de l’argent. Palak a révélé qu’elle avait changé beaucoup de maisons juste pour économiser Rs 2000. Vivant maintenant dans un 3BHK mais en location, Palak se considère chanceuse et est fière d’avoir réussi et de sa croissance. Le père de Palak était très heureux quand elle a obtenu un grand rôle dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Découvrez toute l’histoire ici.

Kundali Bhagya nouvelle promo

Shakti Arora a rejoint Shraddha Arya et Kundali Bhagya de Manit Joura lorsque Dheeraj Dhoopar a démissionné. Il a remplacé Dheeraj en tant que Karan dans la série. Bien que la grande révélation reste à faire, la récente promo est quelque chose qui enthousiasmera les fans ardents et fidèles de Kundali Bhagya. Dans la nouvelle promo, Arjun alias Shakti s’adresse à Rishabh alias Manit a son frère. Découvrez la promo Kundali Bhagya ici.

Fahmaan Khan d’Imlie gagne les cœurs

Fahmaan Khan est entré dans Sumbul Touqeer et Gashmeer Mahajani avec Imlie il y a quelques mois. Depuis, il a conquis les cœurs et comment ! Et selon le dernier morceau, Aryan Singh Rathore et Imlie seront bientôt séparés. Fahmaan a récemment livré une scène très puissante et intense à Imlie. L’acteur était à nouveau à la mode pour ses talents d’acteur. Même Sumbul Touqeer a été massivement impressionné par son travail. Découvrez l’histoire ici et la réaction de Sumbul ci-dessous :

Rupali s’ouvre sur le canapé du casting

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly n’a pas eu la vie facile. Son père était cinéaste mais l’actrice a aussi eu sa part de difficultés. Elle voulait aider sa famille quand ils ont rencontré une crise financière. Rupali voulait se lancer dans le cinéma mais son père n’était pas trop enthousiaste. Elle avait promis à son père qu’elle ne perdrait pas sa dignité, c’est à ce moment-là qu’il a accepté de la laisser travailler dans des films. Rupali a également parlé de faire face au canapé de casting. Lire plus de détails ici.

C’est tout dans les journalistes télé du jour.