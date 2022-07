Trending TV News Today: Bharti Singh à la traîne pour la dernière photo de Laksh, le thème de Bigg Boss 16 a fuité, Akanksha Puri remporte Mika Di Vohti et plus

Il est temps de donner un aperçu des journalistes télévisés du jour. Bharti Singh, Jannat Zubair, Bigg Boss 16, Akanksha Puri, Erica Fernandes, Shehnaaz Gill et d’autres ont fait la une des journaux télévisés du jour. Bharti Singh s’est fait brutalement troller pour la séance photo de son fils. Khatron Ke Khiladi 12Jannat s’ouvre sur ses débuts à Bollywood. Salman KhanLe thème de Bigg Boss 16 a fuité. Mika Singh choisit Akanksha Puri comme future épouse en Swayamvar – Mika Di Vohti. Donc, vous voyez, il s’est passé beaucoup de choses dans le monde de la télévision, rattrapons-nous…

La séance photo de Shehnaaz Gill gagne les cœurs

Shehnaaz Gill a beaucoup expérimenté la mode ces jours-ci. L’actrice a également tourné pour divers photoshoots avec Dabboo Ratnani. Récemment, la candidate à la célébrité Bigg Boss 13 a laissé tomber une autre séance photo chaude dans laquelle elle portait un ensemble sans bretelles avec un ensemble tour de cou. Les fans sont devenus fous en voyant son avatar sexy. Découvrez toute l’histoire ici.

Bharti Singh se fait troller pour la photo de Laksh

Bharti Singh et Haarsh Limbachiyaa partagent des photos de la séance photo du bébé de Laksh depuis qu’ils ont présenté leur tout-petit, Gola, au monde. Après avoir partagé la photo de Laksh dans une séance photo sur le thème de Harry Potter, Bharti Singh et Haarsh ont laissé tomber une photo de Laksh dans un avatar arabe. Il comportait également un pot de narguilé, c’est pourquoi les internautes sont occupés à suivre le duo mari-femme. Vérifier l’intégralité du rapport ici.

Le thème de Bigg Boss 16 a fuité alors que Salman commence le tournage promotionnel

Bigg Boss 16 est l’une des émissions de télé-réalité les plus attendues du pays en ce moment. Et il est susceptible de frapper le tube bientôt. Et devine quoi? L’animateur Salman Khan a déjà commencé le tournage. Les photos du tournage du bal de promo Bigg Boss 16 de Salman Khan sont devenues virales sur le gramme et à première vue, le thème est l’eau, semble-t-il. Découvrez les photos ici.

Mika choisit Akanksha a sa future épouse

Mika Singh va conclure ce soir. Mika Singh était à la recherche de sa femme et a enfin trouvé sa compagne. Il n’a choisi personne d’autre que son meilleur ami depuis des années, Akanksha Puri, comme épouse. Akanksha est entré en tant que candidat générique. Découvrez plus de détails ici.

Erica a un joli surnom pour la fille de Shaheer Sheikh

Erica Fernandes est l’une des amies les plus proches de Shaheer Sheikh. Ils ont travaillé ensemble pendant trois saisons de Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi et sont restés amis depuis. Erica a révélé qu’elle avait vu beaucoup de photos de la fille d’Anaya Sheikh, Shaheer et Ruchikaa Kapoor. Elle a appelé son bal de poupée. N’est-ce pas un adorable prénom ? Erica n’a pas encore rencontré Anaya en personne. Elle ajoute : ” J’entends des histoires selon lesquelles elle est très méchante. Je m’attendais à ce que cela se produise.”

Jhalak Dikhhla Jaa 10

Enfin, la promo de Jhalak Dikhhla Jaa 10 a été récemment abandonnée par la chaîne. Il revient en effet après 5 ans. Les fans de Jhalak Dikhhla Jaa sont super excités à propos de la même chose. De nombreux noms sont apparus, tels qu’Erica Fernandes, Dheeraj Dhoopar, Niti Taylor, Hina Khan, etc. Des joueurs de cricket tels que Lasith Malinga, Harbhajan Singh et le nom de Suresh Raina ont également fait surface. Et des chefs tels que Ranveer Brar et Vikas Khanna ont également fait leur apparition. Et Zorawar Kalra rejoint la liste des chefs. Oui, tu l’as bien lu. Selon les rapports, Zorawar Kalra a été approché pour Jhalak Dikhhla Jaa 10.

Jannat Zubair parle de ses débuts à Bollywood

Dans sa dernière interview, Jannat Zubair s’est ouverte sur ses débuts à Bollywood. L’actrice avait prévu de faire ses débuts à l’âge de 18 ans. Tout était en négociation en 2019, mais la pandémie s’est produite. Et par conséquent, le film n’a jamais progressé. Jannat va bientôt faire ses débuts au cinéma en punjabi. Jannat de Khatron Ke Khiladi 12 a révélé qu’elle n’avait pas encore reçu de bonnes offres à Bollywood.

C’est tout dans les journaux télévisés aujourd’hui.