Trending TV News Today: Ayesha Singh grésille dans une nouvelle séance photo, Naagin 6 horloges 50 épisodes, Paras Kalnawat fait une autre révélation choquante et plus encore

Il est temps de donner un aperçu des journalistes télévisés du jour. Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde de la télévision aujourd’hui. De Paras Kalnawat à Nach Baliye 10, Ayesha Singh, Naagin 6 et bien d’autres ont atteint le Newsmaker TV. Paras Kalnawat de la renommée d’Anupamaa a fait une autre révélation choquante sur les acteurs d’Anupamaa. Ayesha Singh grésille dans une nouvelle séance photo. Naagin 6 a enregistré 50 épisodes et plus. Rattrapons les journalistes de la télévision.

La révélation la plus choquante de Paras Kalnawat

Dans la dernière interview, Paras Kalnawat a partagé les détails choquants du comportement de certains des membres de la distribution d’Anupamaa après avoir enregistré 1M sur Instagram. Il a été l’un des premiers à le faire à un si jeune âge. Lorsque les membres de la distribution l’ont appris, l’atmosphère sur les plateaux a changé et la politique a commencé. En savoir plus ici.

Nach Baliyé 10

Après Bigg Boss 16 et Jhalak Dikhhla Jaa 10, c’est maintenant Nach Baliye 10 qui revient. Et il y aura des rebondissements intéressants ajoutés cette fois où Mohsin Khan, Pratik Sehajpal et Shehnaaz Gill sont en pourparlers pour être des participants uniques à l’émission. Ils auront l’occasion de danser avec les fans. Rupali Ganguly serait l’un des participants de Nach Baliye 10 avec Karisma Kapoor, Vaibhavi Merchant et Terence Lewis comme juges. Vérifiez plus de détails ici.

Kanika Mann sur les allégations de tricherie de Rubina

Il y a quelques jours, Rubina Dilaik a accusé Kanika Mann de tricherie dans la tâche d’autruche. Kanika a continué à nier et Rubina l’a menacée de révéler l’historique des recherches. Et maintenant, Kanika s’est ouverte sur les allégations de tricherie. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas triché et ajouté qu’elle ne devait d’explication à personne. Kanika a ajouté que parfois, ce que les gens considèrent comme de la triche est en fait une zone grise.

Sagar Parekh est le nouveau Samar à Anupamaa

Paras Kalnawat a été évincé de Rupali, Sudhanshu Pandey et Anupamaa de Gaurav Khanna récemment et maintenant, ils ont trouvé un nouveau Samar. Ce n’est pas Shuvansh Dhar mais la renommée de Kaisi Yeh Yaariyaan Sagar Parekh. Sagar est ami avec Paras en vrai et a dit qu’il ressentait de la pression.

Ayesha Singh grésille dans la dernière séance photo

La renommée de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh est l’une des actrices de télévision les plus appréciées. Dernièrement, elle a mis en ligne des séances photo les plus chaudes et c’est ce qu’Ayesha a fait aujourd’hui. Elle a partagé des photos ultra glamour dans un blazer bleu et une main supérieure. Ayesha Singh porte également des cornrows. Les fans ont tendance Ayesha en ligne pour la même chose.

ARRÊTEZ DE RUINER les tendances UDAARIYAAN sur Twitter

Une autre tendance majeure de Twitter dans le pays est STOP RUINING UDAARIYAAN. L’émission télévisée vedette d’Ankit Gupta, Priyanka Chahat Choudhary et Isha Malviya, Udaariyaan, est l’une des émissions les plus populaires du pays. Il semble que Fateh et Tejo vont à nouveau être séparés. Et par conséquent, les expéditeurs de FateJo sont très en colère contre les fabricants – Dreamiyata, Ravii Dubey et Sargun Mehta.

2 ANS DE TENDANCES DIL KO KARAAR AAYA

Les fans de Siddharth Shukla, SidHearts, sont si mignons. Ils ont célébré les réalisations de l’acteur décédé et travaillent sans réserve. Récemment, la chanson de Sidharth And Neha Sharma, Dil Ko Karaar Aaya, a duré 2 ans et, par conséquent, ils étaient à la mode des clips et des images de Sidharth du clip vidéo.

Naagin 6 horloges 60 épisodes

Tejasswi Prakash, Simba Nagpal et Maheck Chahal vedette Naagin 6 a franchi une nouvelle étape à la télévision indienne. Il a enregistré 50 épisodes. Teja Troops et les fans de la série ont célébré la même chose sur Twitter.

C’est tout dans les journalistes de la télévision cette fois.