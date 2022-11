Trending TV News Today: Ayesha Singh gagne les cœurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Bigg Boss 16 détails des candidats génériques révélés et plus encore

De Aïcha Singh gagner des cœurs en tant que Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Anupama une promo choquante inquiète les fans, Grand Patron 16 dernières mises à jour impliquant Shalin Bhanot et Shiv Thakaréhoraires et jokers, Chetan Bhagat répond à Urfi Javé partager des discussions Whatsapp. Et bien d’autres choses se sont passées dans le monde de la télévision et nous sommes ici pour vous en dire plus. Rencontrons nos Newsmakers TV tendances du jour.

Ayesha Singh gagne les cœurs à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Dans le prochain épisode de l’émission télévisée Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma, vous verrez tous Sai le rendre à Virat pour ses menaces de lui retirer Savi. Elle donnera également une liste de conditions à Virat et lui dira qu’il ne peut la rencontrer qu’une fois par semaine. La position ferme d’Ayesha Singh a conquis les cœurs et comment ! Découvrez l’ensemble histoire ici.

Le timing de la machine à sous Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar a été modifié

Bigg Boss 16 est l’une des émissions de télévision les plus regardées et les plus regardées du pays. Il est diffusé tous les jours et a Weekend Ka Vaar avec Salman Khan les vendredis, samedis et dimanches. Le samedi et le dimanche, l’émission serait diffusée à 21h30. Mais selon le dernier rapport, les horaires du week-end ont été modifiés. Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar avec Salman Khan sera désormais diffusé à partir de 21 heures.

Neha Marda révèle ce que c’est que d’être enceinte

Neha Marda a annoncé sa grossesse il y a quelques jours. L’actrice a partagé une photo réconfortante avec son mari tout en révélant qu’elle était enceinte. Et maintenant, l’actrice a partagé une vidéo de bobine dans laquelle elle a partagé les attentes contre la réalité d’être enceinte. C’est une vidéo mignonne et drôle. Regardez ici :

Les fans d’AbhiRa sont contrariés par l’épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Dans le prochain épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai avec Harshad Chopda dans le rôle d’Abhimanyu, Pranali Rathod dans le rôle d’Akshara et Karishma Sawant dans le rôle d’Aarohi verront Aarohi faire chanter Abhimanyu avec les complications de la grossesse d’Akshara. Abhimanyu supplie Aarohi et accepte de faire ce qu’elle veut. Voici comment les internautes ont réagi à l’épisode de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Bigg Boss 16 aura bientôt des jokers

Il est maintenant temps pour les wildcards d’entrer dans la maison de Bigg Boss 16. Si les rapports sont là, alors Rakhi Sawant et The Golden Brothers of Maharashtra – Sunny et Bunty seront les candidats wildcard de la saison. Consultez la liste ici.

Naagin 6 obtient un nouveau créneau horaire

Tejasswi Prakash, Simba Nagpal, Pratik Sahejpal et Amandeep Sandhu sont les vedettes de l’émission télévisée Naagin 6 qui a récemment lancé une extension. L’émission avait été déplacée vers le créneau de 19 heures depuis que Jhalak Dikhhla Jaa 10 était à l’antenne. Depuis que Jhalak s’est terminé le week-end dernier, Naagin 6 devrait reprendre l’ancien créneau horaire. Cela pourrait aider à améliorer les TRP de l’émission.

Chetan Bhagat répond au partage d’Urfi Javed sur les chats WhatsApp divulgués

Récemment, Chetan Bhagat a fait une déclaration sur la jeunesse indienne qui regardait Urfi Javed et ses vidéos sous la couverture. Urfi l’a critiqué en disant qu’il faisait la promotion de la culture du viol. Plus tard, elle a partagé des conversations présumées de Chetan Bhagat de la vague MeToo. Chetan Bhagat a nié les messages WhatsApp divulgués. L’acteur de Channa Mereya, Kanwalpreet Singh, a condamné sa déclaration en disant qu’il transmettait le mauvais message à la jeunesse du pays. Lire plus de détails ici.

Dalljiet Kaur est mécontent que Shalin jure sur son fils Jaydon

Shalin Bhanot est actuellement enfermé dans la maison de Bigg Boss 16. L’acteur a été lié à Sumbul Touqeer Khan et Tina Datta à l’intérieur de la maison. Il a été vu jurer sur son fils, Jaydon pour diverses choses. Dans un reportage médiatique, une source proche de l’actrice a révélé que Dalljiet n’était pas content que Shalin entraîne constamment Jaydon dans leurs conversations et l’insulte.

Amar Upadhyay devient producteur de télévision

L’acteur populaire Amar Upadhyay va produire la prochaine émission télévisée Kyunki Tum Hi Ho. Il allait initialement produire le spectacle seulement. Mais sur suggestion de la chaîne, il y jouera également. On le verra jouer le rôle de Karan Pratap Singh.

Anupamaa en grave danger

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna alias Anupamaa et Anuj aident Dimple et son mari dans l’affaire de viol. Baa a averti Anupamaa de ne pas reprendre l’affaire contre les criminels pour sa propre sécurité. Et maintenant, une nouvelle promo a été publiée dans laquelle Anupamaa est vue taquinée et menacée sur la route. Regardez la promo Anupamaa ici :

Les fans de Shiv Thakare sont furieux contre Archana Gautam dans Bigg Boss 16

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu Archana Gautam se moquer de Shiv Thakare pour avoir remporté Bigg Boss Marathi. L’actrice devenue politicienne est connue pour ses propos honnêtes et francs. Cependant, cette fois, le comportement d’Archana a bouleversé tous les fans de Shiv Thakare. Lire la suite ici.

C’est tout dans la tendance TV News Today.