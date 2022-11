Trending TV News Today: Ashneer Grover s’ouvre sur l’éviction de Shark Tank India 2; Le père de Sumbul Touqeer, concurrent de Bigg Boss 16, fait demi-tour et plus

Ce fut une journée très mouvementée pour le monde de la télévision. Le juge de Shark Tank India, Ashneer Grover, a déclaré qu’il avait refusé à la fois Shark Tank India 2 et Bigg Boss 16 pour ces raisons. Les fans de Bigg Boss 16 ont vu rouge avec la façon dont MC Stan a été humilié par Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary. Voici un aperçu de l’actualité….

Ashneer Grover explique pourquoi il a refusé Shark Tank India 2

Le juge de Shark Tank India, Ashneer Grover, s’est rendu à une émission de radio pour promouvoir son autobiographie. Là, on lui a demandé pourquoi il était sur la nouvelle saison de Shark Tank India. On lui a demandé s’ils ne pouvaient pas se le permettre. Il aurait déclaré: “Afford sirf paise se nahi hota, aukaat se hota hai (vous ne pouvez tout simplement pas payer une personne avec de l’argent, c’est aussi une question de statut).” Il a également déclaré qu’il avait rejeté Bigg Boss 16. Ashneer Grover a déclaré que des personnes ratées participaient à cette émission et qu’il la trouvait obsolète maintenant. Il semble qu’il lui ait offert le spectacle mais il s’est excusé de ne pas avoir eu lieu.

Bigg Boss 16 : Le père de Sumbul Touqeer change d’avis

Le père de Sumbul Touqeer, concurrent de Bigg Boss 16, a changé d’avis. Il y a une semaine, il a dit aux fans d’arrêter de voter pour sa fille afin qu’elle puisse sortir. Maintenant, il dit aux fans de voter. Nous ne connaissons pas la raison derrière la même chose, mais il semble que Sumbul Touqeer ait reçu un coup de pouce avec la présence de Fahmaan Khan.

Le père de Sumbul Touqeer a partagé une vidéo demandant à tous les fans de continuer à voter pour Sumbul et maintenant il veut que les fans fassent d’elle la gagnante de l’émission #BiggBoss16 pic.twitter.com/KJp14hFBrh #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 30 novembre 2022

Bigg Boss 16: MC Stan se fait honter par Archana Gautam

Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary, concurrent de Bigg Boss 16, MC Stan, ont été honteux. Archana Gautam a déclaré qu’elle l’avait vu sortir de la salle de bain dans son strict nécessaire et avait comparé son corps à celui d’un squelette. Les fans du rappeur l’ont appelée.

Lire la suite: Bigg Boss 16: les fans de MC Stan appellent Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary pour avoir fait honte au rappeur [Read Tweets]

Bigg Boss 16 : le frère de Priyanka Chahar Choudhary s’exprime

Dans une note, le frère de Priyanka Chahar Choudhary, Yogesh, a écrit que sa sœur était victime d’intimidation dans l’émission. Il a dit qu’elle était une fille forte mais qu’il y avait une limite à ce qu’elle pouvait supporter. Jetez un œil à sa note ci-dessous.

Ankita Lokhande sur les plans du premier anniversaire avec Vicky Jain

Lors d’une session de chat avec des fans, Ankita Lokhande a révélé que Vicky Jain et elle s’envoleront bientôt pour leur lune de miel et les célébrations de leur premier anniversaire. Le couple est dans un mariage à distance. Ankita Lokhande fait partie du biopic Savarakar.

Vivian Dsena sur Punar Vivah 2

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Vivian Dsena pourrait jouer le rôle principal avec Shrenu Parikh dans Punar Vivah 2. L’acteur l’a démenti à ETimes TV en disant que personne de la chaîne ou de la maison de production ne l’avait approché. C’est une fausse nouvelle. On dirait qu’il est contrarié par la critique que Sirf Tum a reçue. Il a dit qu’il voulait un rôle avec lequel il pouvait s’identifier. Il a dit quelque chose qui s’avère comme promis sur le papier. Il a dit qu’il n’était pas responsable des TRP d’une émission et qu’une émission était un travail d’équipe.