Trending TV News Today: Arjun Bijlani certain que CE candidat remportera Bigg Boss 16, l’ex Ritesh de Rakhi Sawant parle de «djihad amoureux» à propos de ses problèmes conjugaux et plus encore

Voici votre dose quotidienne de nouvelles et de mises à jour sur les tendances de Telly Land. L’industrie de la télévision ne voit jamais une journée ennuyeuse et surtout lorsque des émissions comme Grand Patron 16 sont à l’antenne. Parmi les émissions de télévision les plus en vogue actuellement figure Bigg Boss 16 de Salman Khan. Les cinq meilleurs concurrents se battent pour le trophée. Les problèmes conjugaux de Rakhi Sawant et de son mari Adil Khan Durrani font également la une des journaux. Les émissions de télévision comme Anupamaa sont également parmi les plus discutées. Jetons donc un coup d’œil aux principales mises à jour de la journée.

Arjun Bijlani prédit le vainqueur de Bigg Boss 16

Bigg Boss 16 aura son gagnant d’ici le 12 février. Tous sont ravis de savoir qui soulèvera le trophée. Les stars de la télévision et les fans de Bigg Boss ont déjà choisi leurs gagnants. Pour Arjun Bijlani, c’est Priyanka Chahar Choudhary qui soulèvera le trophée.

#PriyankaChaharChoudhary ça rentre à la maison !!! ? Arjun Bijlani (@Thearjunbijlani) 8 février 2023

L’ex-mari de Rakhi Sawant, Ritesh, commente ses problèmes conjugaux

Rakhi Sawant a récemment porté plainte contre son mari Adil Khan Durrani. Elle l’a accusé d’escroquerie et de violence conjugale. Il a ensuite été arrêté et présenté devant le tribunal. Maintenant, à Etimes, l’ex-mari de Rakhi, Ritesh, a parlé de la même chose. Il a dit que son soutien était avec Rakhi et qu’elle avait révélé sa version de l’histoire il y a trois mois. Il a également parlé du djihad d’amour et a dit: “Je suis avec toi Rakhi. Ton frère était aussi avec toi. Ye unn ladkiyon ke liye sabak hai jo love jihad ke chakkar mein phasti hain. Je me tiendrai toujours à tes côtés.”

Les fans d’Anupamaa sont bouleversés

Le scénario actuel d’Anupamaa est que Maya essaie de prendre le contrôle de Chhoti Anu et même d’Anuj Kapadia. Dans une promo, il a été montré qu’Anupamaa voit Anuj et Maya en voiture. Cela la laisse surprise. Certains fans de MaAn disent qu’elle le méritait car elle ignore indirectement Anuj.

Nakuul Mehta-Disha Parmar se réunissent

Alors que Bade Achhe Lagte Hain 2 fait un saut, Nakuul Mehta et Disha Parmar se sont récemment réunis avec l’équipe et ils ont fait la fête. Les stars ont quitté Bade Achhe Lagte Hain 2 pour passer au suivant.

Fahmaan Khan se connecte avec CET acteur de Kabhi Khushi Kabhie Ghum

À l’aide d’un filtre Instagram, la star de DharamPatnii, Fahmaan Khan, a appris à quel personnage il ressemblait de Kabhi Khushi Kabhie Ghum. Ce n’est pas Shah Rukh Khan ou Hrthik Roshan mais Kareena Kapoor Khan. Elle a essayé le rôle de Poo alias Pooja.

Les médias vont griller les concurrents de Bigg Boss 16

Aujourd’hui, les médias entreront dans la maison Bigg Boss 16 pour griller les cinq meilleurs concurrents de l’émission. Shiv Thakare, MC Stan, Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot auront de nombreuses questions auxquelles répondre.