Trending TV News Today: Ami Trivedi réagit en jouant Dayaben, les trolls Chhavi Mittal SLAMS, Munawar Faruqui dans Bigg Boss 16 et plus

Ami Trivedi, Khatron Ke Khiladi 12, Mohena Kumari, Chhavi Mittal, Bigg Boss 16 et d’autres ont atteint les journalistes télévisés du jour, Ami Trivedi de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai s’ouvre en jouant Dayaben dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Ancien concurrent de Khatron Ke Khiladi Anouchka Sen révélé les conseils de Jannat Zubair. Chhavi Mittal claque les trolls, Mohena Kumari fête les 3 mois de la naissance de son fils et plus encore. Retrouvons les Newsmakers TV du jour…

Ami Trivedi s’ouvre sur le fait de jouer Dayaben dans TMKOC

Ami Trivedi gagne les cœurs en tant que Manjiri dans Harshad Chopda et Pranali Rathod avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il y a eu des rapports plus tôt qu’Ami Trivedi a été approché pour jouer Dayaben, il y a longtemps. Cependant, il n’y a eu aucune mise à jour sur ce front. Récemment, Ami Trivedi s’est ouvert sur le même sujet. L’actrice a déclaré qu’au moment où les rumeurs ont commencé, elle aurait adoré le faire car à l’époque, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai n’était pas dans son chat. Mais avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, elle se contente de son espace.

Rajeev Sen réagit aux nouvelles sur les rencontres de Sushmita Sen

Hier soir, les nouvelles sur les rencontres de Sushmita Sen et Lalit Modi ont fait surface et depuis, tout le monde parle de la même chose. Rajeev Sen a été contacté pour une déclaration à ce sujet. Le frère de Sushmita, cependant, n’avait aucune idée de sa relation et des nouvelles. Il a dit qu’il parlerait d’abord à sa sœur. Rajeev s’est dit agréablement surpris. Il a refusé de commenter pour le moment car Sushmita ne l’avait pas confirmé de sa part. En savoir plus ici.

Mohena fête les 3 mois de la naissance de son fils Ayaash

Mohena Kumar a embrassé la maternité il y a trois mois. L’ancienne actrice a accueilli un fils avec son mari, Suyesh Rawat. Mohena a partagé deux photos sur son gramme et a souhaité à son fils de terminer ses 3 mois aujourd’hui. Dans un autre article, Mohena a écrit : “Tirant le meilleur parti de ce temps merveilleux, ces petits pieds deviennent votre rythme cardiaque et les sourires pourraient vous donner de la joie. Cela pourrait durer toute une vie. Une personne change quand elle a un enfant Devenir parent vous fait vivre une éternité à chaque instant, sans se soucier du pourquoi du monde, quoi et comment tout ce que vous faites, c’est que vous vivez pour le moment. Merci d’être entré dans nos vies Cher Ayaansh.

Munawar Faruqui dans Bigg Boss 16

Depuis longtemps, on parle de Bigg Boss 16. De nombreux noms de célébrités sont apparus en tant que concurrent présumé de l’émission de télé-réalité de Salman Khan. Bigg Boss 16 serait diffusé en octobre. Et maintenant, selon le rapport de RellyChakkar, Munawar Faruqui est le premier concurrent confirmé de Bigg Boss 16. On dirait qu’après avoir remporté le Lock Upp de Kangana Ranaut, Munawar Faruqui veut maintenant gagner Bigg Boss 16.

Chhavi Mittal élimine les trolls

Chhavi Mittal a récemment combattu un cancer. L’actrice a partagé son parcours et ses triomphes chaque jour pour surmonter la même chose et ses autres réalisations dans son cheminement de rétablissement. Chhavi a partagé beaucoup de photos liées à son corps tout en parlant de la même chose. Cependant, certains l’ont traînée dans la section des commentaires. Chhavi les a claqués dans un message sincère et long partageant les photos de ses jours de cancer et après la photo de guérison du cancer. Découvrez les détails ici.

Les conseils d’Anushka pour Jannat pour KKK12

Jannat Zubair est l’un des plus jeunes concurrents de Khatron Ke Khiladi 12 cette année. Jannat est ami avec Anushka Sen qui avait participé au KKK la saison précédente. Anushka vient de lui dire de faire de son mieux. Elle a ajouté qu’il n’y avait rien que l’on puisse faire en tant que prélude à une telle émission de télévision. Cependant, Anushka a ajouté qu’elle lui avait demandé de s’amuser car c’est une expérience unique dans la vie de faire partie du voyage Khatron Ke Khiladi 12.

Mehekk de Naagin 6 se fait voler

Mahekk Chahal, qui joue Maheck dans Tejasswi Prakash et Naagin 6 de Simba Nagpal, a récemment été victime d’un vol via une fraude en ligne. Mehekk a révélé qu’elle voulait envoyer quelque chose par messagerie et elle a consulté un site Web pour la même chose. L’actrice a appelé la personne concernée qui lui a demandé de s’inscrire en ligne et d’effectuer un paiement de Rs 10. Il lui a demandé le mode de paiement et elle a répondu en disant Google pay. Instantanément, elle a reçu un lien crypté lui demandant de transférer un message vers un numéro dans les 20 secondes. Et elle s’est fait voler Rs 49 000 en un instant. Mehekk a pris un congé pour engager une action contre la fraude. Mehekk a également gelé tous ses comptes bancaires.

C’est tout dans le journal télévisé d’aujourd’hui.