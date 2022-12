Trending TV News Today: Aishwarya Sharma sur la façon dont Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein l’a affectée, Shehnaaz Gill prouve son véritable amour pour Sidharth Shukla et plus

TOP TV Newsmakers du jour: Aujourd’hui, on a beaucoup de choses dans la section télé. De Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles Aïcha Singh et Aishwarya Sharma à Shehnaaz Gill célébrer Sidharth Shukla, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Grand Patron 16, Nia Sharma et Shraddha Arya au Prix ​​​​de la télévision indienne 2022 et d’autres ont fait la une des journaux dans la section des actualités télévisées aujourd’hui. Alors, sans plus tarder, voyons qui et ce qui a fait l’actualité dans le monde de la télévision aujourd’hui.

La santé mentale d’Aishwarya Sharma affectée en jouant Pakhi dans GHKPM

Aishwarya Sharma joue Pakhi, un personnage aux nuances grises dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice essaye le rôle depuis deux ans. L’actrice a révélé qu’elle se demandait souvent pourquoi Pakhi était si jaloux et coincé derrière Virat alors qu’il ne l’aimait clairement pas. Aishwarya a également parlé de ses pensées avec Neil Bhatt, son mari et co-vedette de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Neil lui a donné un conseil. Découvrez toute l’histoire ici.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai rebondissement à venir

La vedette de Harshad Chopda-Pranali Rathod fait beaucoup de bruit dans Entertainment News. Le prochain épisode aura une tournure intéressante dans la vie d’Akshara et d’Abhimanyu. Maintenant qu’Akshara attend des jumeaux, les choses ont changé dans la vie d’AbhiRa. Abhimanyu est devenue très protectrice et possessive à son égard. Et cela va affecter son lien avec Akshara et les Goenkas. Découvrez plus de détails ici.

Rupali Ganguly s’extasie sur le fait que son fils a remporté des médailles

Rupali Ganguly est une mère super fière. L’actrice d’Anupamaa s’est servie de son compte sur les réseaux sociaux et a partagé des photos de son fils en ligne. Elle a jailli de son fils, Rudransh remportant non pas une ou deux mais trois médailles au tournoi de karaté Shotokan. Rupali Ganguly a révélé que son fils avait de fortes douleurs à l’estomac. A part Rupali et son mari, toute la famille avait assisté au même. Découvrez son message ici:

Divya Agarwal partage des photos d’anniversaire

Il y a quelques jours, la gagnante de Bigg Boss OTT Divya Agarwal a eu 30 ans. Elle a fait la fête avec ses amis et collègues de l’industrie du divertissement. Divya a été proposée par son BFF Arjun pour son anniversaire. L’actrice avait jailli à peu près la même chose dans un message sincère. Et maintenant, Divya a partagé quelques photos de sa fête d’anniversaire. Vérifie-les ici.

Ayesha Singh parle de son lien avec les coéquipiers de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Ayesha Singh est un nom populaire dans le monde de la télévision. Elle joue Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. L’actrice est la vedette du spectacle. Ayesha s’est récemment ouverte sur le lien qu’elle partage avec ses partenaires de la série. Que ce soit Aria Sakaria, Kishori Shahane ou d’autres, découvrez ce qu’Ayesha Singh a à dire sur ses partenaires ici.

Nia Sharma se fait troller pour son habillage aux ITA Awards 2022

Nia Sharma a assisté aux ITA Awards, Indian Television Awards 2022 qui se sont tenus dans la ville hier soir. Nia portait une robe dos nu et décolleté plongeant pour l’événement. Dernièrement, les gens ont discuté de la façon dont les célébrités copient Urfi Javed chaque fois qu’elles s’habillent avec des vêtements étriqués. Et c’est ce qui s’est passé cette fois avec Nia. Lire tout de qui le concerne ici.

Shehnaaz Gill célèbre Sidharth Shukla

C’est aujourd’hui l’anniversaire de naissance de Sidharth Shukla. Shehnaaz Gill était très proche de Sidharth Shukla. La candidate de Bigg Boss 13 a profité de sa poignée de médias sociaux pour partager la célébration de Sidharth Shukla. Shehnaaz a partagé des photos de gâteaux d’anniversaire et plus tard a également partagé des photos avec Sidharth pour honorer sa mémoire. Découvrez les images ici.

Shraddha Arya est enceinte ?

Shraddha Arya a assisté aux Indian Television Awards 2022 avec son mari Rahul Nagal dans la ville hier soir. L’actrice a été vue en difficulté avec sa robe de créateur. L’actrice a été vue prenant l’aide de Rahul pour marcher. Les gens ont commenté le message partagé en ligne. Ils se demandaient si elle était enceinte ou si elle était ivre. Regardez la vidéo ici.

Gauahar Khan soutient Shalin sur Tina dans Bigg Boss 16

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, nous avons vu le drame de Shalin Bhanot et Tina Datta ayant une révélation choquante l’une sur l’autre. Il y a quelques jours, Tina Datta a été emmenée dans une pièce secrète où on lui a montré la réalité de Shalin. Cependant, il semble que Tina elle-même ait demandé à Shalin de ne pas appuyer sur le buzzer. Après cela, Shalin a été exposé après avoir dit qu’il n’avait aucun sentiment pour Tina. Gauahar Khan qui a vu l’épisode et a posé la même question. Voici ce qu’elle a dit.

C’est tout dans le journal télévisé d’aujourd’hui.