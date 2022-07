Trending TV News Today: Aamir Khan, Mary Kom seront les premiers invités de Kaun Banega Crorepati 14, Aasif Sheikh révèle des détails choquants sur la mort de Deepesh Bhan et plus

D’Amitabh Bachchan obtient la compagnie d’Aamir Khan et Mary Kom à Kaun Banega Crorepati 14, l’acteur de Bhabiji Ghar Par Hai Aasif Sheikh révèle des détails choquants sur la mort de Deepesh Bhan, Rubina Dilaik accuse Kanika Mann de tricherie lors d’une tâche d’autruche à Khatron Ke Khiladi 12 et plus, un regard sur les journalistes télévisés du jour.

Khatron Ke Khiladi 12: Rubina Dilaik ACCUSE Kanika Mann de tricherie lors d’une tâche d’autruche

Dans la dernière promo de l’émission, Rubina Dilaik et Kanika Mann sont en guerre. Rubina a fait de sérieuses allégations de tricherie contre Kanika. Rubina a informé l’hôte Rohit Shetty que Kanika avait passé près de 15 minutes sur un téléphone qui n’était même pas le sien. Elle a déclaré que lorsqu’elle a ouvert l’historique de recherche sur le téléphone, elle a découvert que Kanika avait recherché “Comment apprivoiser une autruche”, “Que faire avec des plumes d’autruche” et plus encore. Kanika a nié toutes les allégations faites par Rubina et cette dernière a déclaré “Phone par agar search history khuli na, it will be embarrassing for you”. Lis

Kaun Banega Crorepati 14: Amitabh Bachchan obtient la compagnie d’Aamir Khan alors qu’ils célèbrent les héros nationaux dans le premier épisode

Dans la promo de Kaun Banega Crorepati 14, Amitabh Bachchan accueillera Aamir Khan, la championne de boxe MC Mary Kom, Padma Sri Sunil Chhetri et d’autres célébrités. La grande première de l’émission de quiz sera en direct le 7 août et la promo vous laissera ravi d’assister à cet épisode historique. Lis

L’acteur de Bhabiji Ghar Par Hai, Aasif Sheikh, révèle des détails choquants sur la mort de Deepesh Bhan

Aasif Sheikh, qui est profondément attristé par la disparition de sa co-star, a révélé des détails choquants sur la mort de Deepesh Bhan et a affirmé qu’il s’était surmené car il avait l’habitude de passer près de 3 heures au gymnase, ce qui n’était pas approprié pour son âge. Dans une interaction avec ETimes TV, Aasif a affirmé que ces derniers temps, il faisait beaucoup de gym et courait beaucoup et il lui a même conseillé de ralentir car à 40 ans, il se surmenait. Il a dit : « Quand il a commencé, c’était un homme très en forme. Entre-temps, il a pris du poids et je lui ai demandé de contrôler son poids et de surveiller son alimentation. Mais il avait raison de prouver que je fais de la gym pendant 3 heures. , ma femme n’est pas en ville. Je lui disais toujours de ne pas faire d’exercice pendant si longtemps. Il me disait qu’il sautait des repas le soir”. Lis

Imlie: les fans d’Arylie ne peuvent pas surmonter la chimie de Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer sur Ravivaar avec Star Parivaar

La chimie des acteurs d’Imlie Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer a attiré l’attention de tout le monde sur Ravivaar avec Star Parivaar. Quelques promos du prochain épisode sont sorties, et les fans d’Arylie adorent la chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer. Un fan a tweeté : “La façon dont ils se regardent et le sourire de Fahmaan.” Lis

Divya Agarwal partage une photo de retour avec l’ex-BF Priyank Sharma quelques jours après sa rupture avec Varun Sood

La gagnante de Bigg Boss OTT, Divya Agarwal, a récemment partagé une série de photos de retour alors qu’elle célèbre ses 5 ans de voyage dans la série. Elle a partagé une photo de son ex-BF Priyank Sharma et a légendé le post, “PLITSVILLA PHOTO DUMP !!! 5 ans à Splitsvilla ! Quel voyage incroyable ! Nous étions stupides, jeunes et super sauvages ! La magie a été ressentie par tout le monde et même aujourd’hui il occupe une place spéciale dans le cœur de beaucoup ! PAS DE REGRETS, JUSTE APPRENDRE L’AMOUR !” Lis