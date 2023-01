Trending TV News : la mère de Tunisha Sharma révèle les détails du chat de Sheezan Khan avec sa nouvelle copine ; Farah Khan compare Priyanka à Deepika Padukone sur Bigg Boss 16 et plus

Il est temps de vous raconter les derniers événements du monde de la télévision qui ont tendance depuis le matin. La mère de Tunisha Sharma, Vanita, révèle des détails sur la nouvelle petite amie de Sheezan m Khan qui a bouleversé sa fille. Farah Khan entre enfin dans le spectacle avec des tas de prix pour Priyanka Chahar Choudhary et plus

Tunisha était extrêmement bouleversée en voyant la conversation de Sheezan Khan avec leur nouvelle petite amie

Vanita Sharma riposte une fois de plus à Sheezan Khan et à sa famille et ils ont fait de fausses déclarations. Sheena avait une nouvelle petite amie et ses conversations en présence de Tunisha l’ont bouleversée. Elle a même révélé que la famille de Sheezan l’avait éloignée d’elle et lui avait fait faire des choses qu’elle n’avait jamais aimées.

Farah Khan appelle Shalin Bhanot Shah Rukh Khan et Priyanka Chahar Choudhary Deepika Padukone alors qu’elle entre dans l’émission Bigg Boss 16 et a même invité tout le monde chez elle pour un bon dîner et une réunion.

La chimie de Shehnaaz Gill et Guru Randhawa laisse les fans agités et comment. Le nouveau couple à l’écran en ville sera vu ensemble dans un album Moon Rise et leur vidéo BTS gagne les cœurs et comment.

Anupamaa et Anuj partagent un baiser passionné dans la séquence de rêve d’Anu qui prévoit un rendez-vous romantique pour son mari. Les fans de MaAn deviennent gaga de leur chimie et veulent se remettre ensemble comme jamais auparavant. Alors qu’Anuj se comporte de manière extrêmement étrange, il a été rapporté qu’il deviendrait pire que Vanraj dans l’émission pour Anupamaa. Mais les fans n’apprécieront pas ce nouvel Anuj Kapadia.

La mère de Tunisha Sharma réplique à de fausses affirmations selon lesquelles sa défunte fille ne pouvait pas s’amuser et voulait lui donner de l’argent et qu’elle devait l’emprunter à l’extérieur. Vanita Sharma affirme qu’elle a donné 3 lakhs à Tunisha en trois mois et peut même montrer son relevé de compte.