Trending TV News : Affaire du suicide de Tunisha Sharma : la caution de Sheezan Khan est rejetée ; Salman Khan fait une remarque « caritative » contre Archana Gautam de Bigg Boss 16 et plus

Il est temps de vous dire ce qui a été tendance dans l’industrie de la télévision. Après la mort tragique de Tinisha Sharma, il y a eu une phase éternellement triste à la télévision, mais comme on dit, la vie continue. La caution de Sheezan M Khan étant rejetée à Charu Asopa et Rajeev Sen, Divya Agarwal réagit à la mort de Trisha en disant, ladke aate jate rehte hai, à Salman Khan renvoyant Archana Gautam et lui rappelant qu’elle est dans l’émission en raison de sa charité.

La libération sous caution de Sheehan Khan a été ajournée jusqu’au 9 janvier car la mère de Tunisha, Vanita Sharma, n’a pas encore fait sa déclaration. La Tunisie se serait suicidée sur les plateaux de tournage de sa truie Ali Baba Dastaan ​​E Kaboul le 24 décembre 2022. Et sa mère a allégué que c’était Sheezan Khan qui l’avait initiée car après leur rupture présumée, elle était tombée en dépression. Alors que la famille de Sheezan qualifie de fausses toutes les allégations portées contre lui.

Charu Asopa et Rajeev Sen se font à nouveau troller pour avoir dansé ensemble lors d’un mariage familial La relation tombe souvent à l’eau et le couple se sépare et se dirige vers le divorce. Mais cette dernière réunion parle autrement.

Divya Agarwal réagit fortement à la mort de Tunisha Sharma et selon les rapports, elle dit que ladke aate jate rehte hai mais une fois devrait prendre une mesure aussi radicale.

L’actrice a récemment fait la une des journaux pour sa séparation avec Varun Sood. Divya s’est même fiancée à son Apurva Padgaonkar et a laissé beaucoup de surprises et comment.

Bigg Boss 16: Salman Khan s’en prend à Archana Gautam et lui dit qu’elle est dans l’émission à cause de khairat

Archana Gautam obtient enfin le dénigrement de l’hôte Salman Khan en raison de son méchant combat avec le rappeur MC Stan où e demande volontairement de quitter la série. Salman dit à Archana d’arrêter d’utiliser des langages grossiers contre tous les concurrents dans son combat et lui dit qu’elle est sur khairat.

Shark Tank India 2 : Ashneer Grover ne suit plus tous les juges Shark et dit que sa séparation devrait être propre, il a également dit qu’il ne verrait pas la saison 2.