Trending South News Today: Yash parle d’éviter les feux de la rampe après le super succès de KGF; Pawan Kalyan enchaîne Bobby Deol pour Hari Hara Veera Mallu et plus

L’industrie du sud a rugi avec le super succès consécutif de ses films et il est temps de vous dire les principales nouvelles du sud qui ont été à la mode depuis le matin d’aujourd’hui. De la star du KGF, Yash, qui parle de ne pas sur-typer son succès et de rester à l’écart des projecteurs, à Bobby Deol, prêt à faire ses débuts à Bollywood avec la superstar Pawan Kalyan.

Bobby Deol est prêt à faire ses débuts dans le Sud avec Hari Hara Veera Mallu de Pawan Kalyan et il a partagé l’enthousiasme à ce sujet.” “J’ai toujours voulu travailler dans l’industrie du Sud et j’attendais une opportunité qui m’exciterait. Quand j’ai entendu HHVM, je suis devenu accro. J’ai également hâte de jouer le rôle de l’empereur moghol Aurangzeb et de travailler avec la superstar Pawan Kalyan. Le producteur du film AM Rathnam et le réalisateur Krish Jagarlamudi ont réalisé des films si étonnants dans le passé. C’est formidable d’être associé à une équipe aussi fabuleuse”.

Yash est actuellement la plus grande superstar de Bollywood avec le succès massif des chapitres 1 et 2 de KGF. Cependant, l’acteur l’a maintenu extrêmement bas malgré tout le succès et il révèle pourquoi. “Je ne crois pas qu’il faille sortir et parler de soi . Il y a un dicton, “Si vous êtes un roi, et vous allez dire que vous êtes un roi, alors vous n’êtes pas un roi”. Quiconque a du succès, ou fait vraiment bien dans la vie, je ne “Ils n’ont pas à sortir et à montrer qu’ils réussissent. Les gens le sauront.”.

La photo amoureuse de Hansika Motwani et Sohael Khaturiya, nouvellement mariés, de leurs vacances au Vietnam devient virale et les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir de leur union.

Le prochain film d’action de Nandamuri Balakrishna, Veera Sinha Reddy, est prêt pour une grande sortie à Sankranthi. Les créateurs ont sorti la chanson Maa Bava Manobhavalu et c’est un artiste de masse parfait. Les mouvements de danse sont un régal visuel.

Rashmika Mandanna affiche son look sans maquillage et a laissé ses fans s’évanouir avec sa beauté sans faille. L’actrice se prépare pour sa prochaine sortie Mission Majnu avec Sidharth Malhotra.