Trending South News Today: Vikrant Rona divulgué en ligne, la date de sortie du projet K est dépassée, Samantha Ruth Prabhu achète la maison dans laquelle elle a séjourné avec Naga Chaitanya

De la vedette de Kichcha Sudeepa Vikrant Rona divulguée en ligne à la vedette de Prabhas Project K arrivant à la date de sortie à Samantha Ruth Prabhu achetant la maison dans laquelle elle a séjourné avec Naga Chaitanya avant la séparation; de nombreuses célébrités et films du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous l’avez manqué par hasard, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Le film Full HD de Vikrant Rona a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla et d’autres sites; Kichha Sudeep, la dernière victime du piratage du film de Jacqueline Fernandez

Vikrant Rona avec Kichcha Sudeepa et Jacqueline Fernandez a frappé les grands écrans aujourd’hui. Le film a reçu une réponse mitigée de la part des critiques, mais il a été victime de piratage. Le film a été divulgué en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla et d’autres sites.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/vikrant-rona-full-hd-movie-leaked-online-on-tamilrockers-filmyzilla-and-more-sites-kichha-sudeep-jacqueline-fernandez-film- dernière-victime-du-piratage-divertissement-actualités-kollywood-films-dernière-mise à jour-2140960/

Samantha Ruth Prabhu achète la même maison dans laquelle elle vivait avec Naga Chaitanya avant la séparation; vérifier le montant énorme

Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya se sont séparés l’année dernière. Apparemment, Samantha aurait acheté la maison dans laquelle elle séjournait avec Chay avant la séparation. On dit que l’actrice a payé une somme énorme pour cela.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/samantha-ruth-prabhu-buys-the-same-house-she-lived-in-with-naga-chaitanya-before-separation-check-the-whopping- montant-entertainment-news-dernières-tamil-and-telugu-news-2140551/

Project K: Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Disha Patani vedette à sortir un jour très spécial? Voici ce que nous savons

Enfin, voici la mise à jour la plus attendue sur Prabhas, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et la vedette de Disha Patani Project K. Tout le monde attendait de savoir quand le film sortira sur les grands écrans, et récemment, une mise à jour à ce sujet a été partagée par le fabricants.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/project-k-prabhas-deepika-padukone-amitabh-bachchan-disha-patani-starrer-to-release-on-a-very-special-day-heres- ce-que-nous-savons-tamil-telugu-kannada-films-entertainment-news-2141211/

Naga Chaitanya a dû repenser sérieusement ses choix de carrière après la débâcle de Merci ; Le film de Venkat Prabhu sera la première cible

La vedette de Naga Chaitanya, Thank You, est devenue l’une des plus grandes catastrophes de l’année. Maintenant, apparemment, l’acteur envisage de repenser ses choix de carrière et le premier film sous le radar est le réalisateur de Venkat Prabhu.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/naga-chaitanya-made-to-seriously-rethink-career-choices-post-thank-you-debacle-venkat-prabhu-film-to-be-first- cible-dernier-film-telugu-news-2140608/

Dhanush dévoile le teaser de son premier film bilingue Vaathi/Sir

C’est l’anniversaire de Dhanush aujourd’hui, et les créateurs ont décidé de gâter ses fans. Le teaser du film bilingue de l’acteur Vaathi (tamoul)/Sir (télougou) est sorti aujourd’hui. Dhanush s’est rendu sur Twitter pour partager le teaser avec ses fans. Découvrez le tweet ci-dessous