Trending South News Today: Vijay Deverakonda s’ouvre sur son équation avec Karan Johar, le nouveau single Chola Chola de Ponniyin Selvan impressionne les fans et plus

De Vijay Deverakonda ouvrant sur son équation avec Karan Johar après Koffee With Karan 12 au nouveau single Chola Chola de Vikram et Aishwarya Rai Bachchan vedette Ponniyin Selvan obtenant une bonne réponse; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Si vous avez manqué des nouvelles importantes sur votre star préférée, ne vous inquiétez pas, car nous sommes ici avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Vijay Deverakonda confirme Liger 2 ; ouvre sa relation avec Karan Johar après Koffee avec Karan 7 [Exclusive Video]

Vijay Deverakonda fera ses débuts au cinéma en hindi avec Liger, coproduit par Karan Johar. Il y a quelques semaines, Vijay est venu dans l’émission de Karan Koffee With Karan 7, et plus tard, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’acteur n’était pas satisfait de son épisode. Récemment, BollywoodLife en a parlé à Vijay, et l’acteur a parlé de son équation avec Karan.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/videos/interviews-videos/vijay-deverakonda-confirms-liger-2-opens-up-on-relationship-with-karan-johar-after-koffee-with-karan-7- exclusive-video-bollywood-entertainment-news-2160627/

La chanson Chola Chola de Vikram et Aishwarya Rai Bachchan vedette Ponniyin Selvan Part 1 impressionne

Vikram et Aishwarya Rai Bachchan avec Ponniyin Selvan Part 1 est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film devrait sortir le 30 septembre 2022, et aujourd’hui, les réalisateurs ont sorti la nouvelle chanson du film intitulée Chola Chola. La chanson est composée par AR Rahman, et elle reçoit une bonne réponse.

Liger: Les rumeurs selon lesquelles Vijay Deverakonda jetterait une attitude sur les journalistes totalement SANS BASE, voici la VÉRITÉ

Vijay Deverakonda a été occupé avec les promotions de Liger. Récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles l’acteur aurait jeté son attitude sur les journalistes. Mais, ce n’est pas la vérité.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/liger-rumours-of-vijay-deverakonda-throwing-attitude-at-journalists-totally-baseless-heres-the-truth-bollywood-entertainment-news-2161199/

Karthikeya 2 Hindi reste stable au box-office

La vedette de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, s’est très bien débrouillée au box-office. La version hindi du film a collecté Rs. 5,75 crores en cinq jours, et la collection globale au box-office de Karthikeya 2 est de Rs. 30.20 (toutes langues). Le film devrait bien se passer lors de son deuxième week-end.

La vedette de Dhanush, Thiruchitrambalam, prend un bon départ au box-office

La vedette de Dhanush, Thiruchitrambalam, a été libérée hier. Le film met également en vedette Nithya Menen dans le rôle principal, et il a reçu une réponse fantastique de la part des critiques et du public. Le premier jour, le film a pris un bon départ au box-office et a collecté Rs. 8,25 crores. Eh bien, après avoir examiné les critiques positives et le bouche à oreille, on peut sûrement s’attendre à ce que le film fasse un bon bond au box-office ce week-end.