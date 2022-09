Trending South News Today: Vijay Deverakonda renonce aux frais pour Jana Gana Mana, l’événement Brahmastra annulé en raison de Prabhas et plus

De Vijay Devérakonda renoncer à ses honoraires pour Jana Gana Mana et BrahmastraL’événement de pré-sortie de est annulé en raison de Prabhas à Ram Goapal Varmaest une révélation choquante à propos de Yashc’est KGF 2Thiruchitrambalam devenant Dhanushest la plus grosse recette de Tamil Nadu et Kiran Abbavaramc’est Nenu Meeku Baaga Kavalsinavadini à nouveau reporté ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui ont réussi à nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 3 septembre 2022 :

Vijay Deverakonda renonce aux frais pour Jana Gana Mana

La collection Liger au box-office s’est ouverte à une réponse décevante et s’est effondrée de manière drastique par la suite, et il semble que les séquelles se font sentir sur le prochain film de Vijay Deverakonda et du réalisateur Puri Jagannadh, Jana Gana Mana.

Lire l’histoire complète ici: Vijay Deverakonda et Puri Jagannadh renoncent aux frais de Jana Gana Mana pour compenser la catastrophe de Liger ; budget réduit de moitié ?

Événement Brahmastra annulé en raison de Prabhas

La police a cité l’exemple de deux films de Prabhas pour avoir refusé l’autorisation du grand événement de pré-sortie précédemment décidé de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra à Ramoji Film City à Hyderabad, qui a été honoré par Jr NTR.

Lire l’histoire complète ici: Brahmastra : Ranbir Kapoor, l’événement de pré-sortie du film d’Alia Bhatt annulé en raison des films de Prabhas ? [Deets Inside]

Thiruchitrambalam est désormais le plus gros chiffre d’affaires de Dhanush au Tamil Nadu

Nenu Meeku Baaga Kavalsinavadini de Kiran Abbavaram reporté

La révélation choquante de Ram Goapal Varma sur le KGF 2 de Yash

Ram Gopal Varma claque une fois de plus le chapitre 2 de KGF de Yash et cette fois, il révèle qu’un très grand réalisateur de Bollywood n’a même pas pu supporter le film pendant une demi-heure.