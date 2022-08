Trending South News Today: Vijay Deverakonda ne signe PAS de films en hindi, le tournage de Salaar de Prabhas-Shruti Haasan est retardé et plus encore

De Liger, l’acteur Vijay Deverakonda regorge d’offres de films en hindi; voici pourquoi il ne signe aucun d’entre eux, à Prabhas et Shruti Haasan vedette Salaar tournage retardé et plus encore; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

La star de Liger, Vijay Deverakonda, regorge d’offres de films en hindi

L’acteur Liger Vijay Deverakonda aurait reçu plusieurs offres de films de Bollywood. Cependant, il ne signe pas encore de films de Bollywood. Une source au courant déclare : « Vijay Deverakonda a reçu beaucoup d’offres de réalisateurs de Bollywood mais il a poliment décliné les offres. Il veut d’abord évaluer les réactions du public à Liger. Il veut savoir comment le public y réagit, ce changements qu’il doit faire et quelles préparations il doit faire pour entreprendre plus de projets Bollywood.” Lis

Salaar: le tournage des vedettes de Prabhas et Shruti Haasan est retardé

Si Salaar reprend selon le nouveau calendrier prévu, la vedette de Prabhas et Shruti Haasan ne se terminera probablement pas avant cette date. Cependant, la décision conjointe de la Chambre de commerce du film de Telugu et du Conseil des producteurs de Telugu d’arrêter tous les tournages jusqu’à ce que et à moins que les meilleurs héros de Telugu ne retravaillent leur fess et que les cinéastes ne revérifient la fenêtre entre les sorties en salles et OTT de leurs films, a jeté une clé dans les plans de l’équipe Salaar. Lis

Sita Ramam contre Radhe Shyam : les fans de Dulquer Salmaan TROLL Prabhas

Sita Ramam, avec Dulquer Salmaan et Mrunal Thakur, a reçu des critiques élogieuses. Le réalisateur, Radha Krishna Kumar, et son homme principal, Prabhas, citant à quel point Sita Ramam est la façon dont une bonne histoire d’amour devrait être faite. Un internaute a écrit: “La chimie de Sita Ramam est ce que #RadheShyam aurait dû être. Juste le budget et le contenu des vedettes unte saripodu sont le conseil des producteurs de dieu petkoni discutent de cheskovalsindi em ledu u nous donnent le bon contenu, nous vous donnons le bon nombre de téléspectateurs et les bons chiffres. .aussi simple que cela.” Lis

Bimbisara : Allu Arjun, Jr NTR, Allu Arjun et d’autres célébrités envoient leurs meilleurs vœux à Kalyan Ram pour le succès de son film

Allu Arjun, Jr NTR, Allu Arjun et Vijay Deverakonda ont écrit sur Twitter des messages de félicitations pour Kalyan Ram pour le succès de son film Bimbisara. Le film dramatique fantastique Bimbisara est sorti le 5 août. Réalisé par la cinéaste débutante Mallidi Vasishta, le film met en scène Catherine Tresa et Warina Hussain dans des rôles clés.

Nithya Menen révèle qu’elle a été harcelée par un critique de film viral

Nithya Menen a récemment déclaré avoir été harcelée par un critique de cinéma et a fait des révélations choquantes. Elle a dit que ses parents étaient également troublés par le critique du film. Dans ses récentes interviews pour le film 19(1), Nithya a déclaré qu’il la harcelait beaucoup et qu’il avait également commencé à parler d’elle publiquement après qu’il soit devenu viral. Il l’a harcelée pendant 6 ans.