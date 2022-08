Trending South News Today: Vijay Deverakonda au box-office Liger, Rashmika Mandanna sur son rôle dans Pushpa 2 et plus

De Vijay Deverakonda réagissant à ce qu’il ferait si Liger flops au box-office à Rashmika Mandanna espérant un rôle plus fort dans Pushpa 2 à des détails intéressants sur le film de Prabhas et Siddharth Anand; de nombreux films et films du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Au cas où vous auriez manqué des nouvelles importantes sur votre star préférée, ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec un résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Liger : Voici ce que fera Vijay Deverakonda si son film avec Ananya Panday échoue au box-office

Vijay Deverakonda et Ananya Panday ne ménagent aucun effort pour la promotion de leur film Liger. Récemment, Vijay a expliqué ce qu’il ferait si le film ne parvenait pas à se démarquer au box-office.

Pushpa 2 : Rashmika Mandanna aura un rôle percutant et plus fort dans la vedette d’Allu Arjun ? Voici ce que l’actrice a à dire

Rashmika Mandanna a impressionné tout le monde avec sa performance en tant que Srivalli dans Pushpa: The Rise Part 1. Maintenant, ses fans veulent un rôle percutant et plus fort pour elle dans Pushpa 2, et l’actrice espère également la même chose.

Le thriller d’espionnage de Prabhas avec le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, sera diffusé à CETTE date ?

Prabhas a de nombreux films intéressants en ligne, et maintenant, il y a des rapports selon lesquels l’acteur collaborera avec Siddharth Anand pour un film pan-indien. Apparemment, le film sortira sur les parquets l’année prochaine.

L’affiche de nouvelles de The Ghost, vedette de Nagarjuna, fait que les internautes se demandent si Mahesh Babu a un camée dedans

Nagarjuna sera ensuite vu dans The Ghost, dont la sortie est prévue le 5 octobre 2022. Le teaser du film est sorti il ​​y a quelques jours et a reçu une excellente réponse. Maintenant, aujourd’hui, les réalisateurs ont dévoilé une nouvelle affiche du film, et les internautes se demandent si Mahesh Babu a un caméo dedans. Découvrez le tweet ci-dessous

Saakini Daakini Teaser: Regina Cassandra, l’avatar d’action de Nivetha Thomas impressionne les fans

Le teaser de Regina Cassandra et Nivetha Thomas avec Saakini Daakini est sorti aujourd’hui. Le teaser a attiré l’attention de tout le monde, et c’est le mélange parfait d’action et de comédie. Découvrez le teaser ci-dessous