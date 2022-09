Trending South News Today: Trisha Krishnan retrouvera Vijay dans Thalapathy 67; Naga Chaitanya devient prudent après l’échec de Thank You, Laal Singh Chaddha

Le cinéma du sud bourdonne beaucoup ces derniers temps. De Trisha Krishnan réagissant aux rumeurs de son jumelage avec Vijay dans Thalapathy 67 à Naga Chaitanya devenant plus prudente après la débâcle de Thank You et Laal Singh Chaddha, voici un aperçu de l’actualité cinématographique sud du jour.

Trisha Krishnan dans Thalapathy 67 ?

Dans une récente interview, lorsque Trisha Krishnan, qui se prépare actuellement pour la sortie du magnum opus de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan, a été interrogée sur les rumeurs de son jumelage avec Vijay dans Thalapathy 67, le geste de l’actrice a ajouté plus de carburant au feu. Découvrez l’histoire complète ici.

Naga Chaitanya devient plus prudent

Après la débâcle de ses films récemment sortis Merci et Laal Singh Chaddha, Naga Chaitanya est devenu plus prudent quant au choix judicieux de ses projets. Découvrez l’histoire complète ici.

Les droits OTT du parrain de Chiranjeevi vendus à un prix exorbitant

Selon les rapports, les droits numériques du prochain film de la mégastar Telugu Chiranjeevi, Godfather, mettant également en vedette la superstar de Bollywood Salman Khan dans un camée, ont été achetés par une plate-forme OTT pour une somme fantaisiste.

Simbu remercie AR Rahman

L’acteur Silambarasan alias Simbu a remercié le compositeur de musique oscarisé AR Rahman d’être toujours là et de rendre ses films spéciaux après que Vendhu Thanindhathu Kaadu ait reçu des éloges de divers milieux, en particulier pour sa musique.

Nivedhithaa Sathish ravie de jouer dans Captain Miller

Les créateurs du très attendu Dhanush du réalisateur Arun Matheswaran, Captain Miller, ont annoncé que Nivedhithaa Sathish ferait partie du film. Elle est ravie de jouer dans le projet à venir.