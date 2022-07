Trending South News Today: Suriya est prêt pour ses débuts en télougou, l’indice de Sobhita Dhulipala sur Naga Chaitanya et plus encore

La nouvelle est que Suriya est sur le point de faire ses débuts dans l’industrie Telugu avec un film en face de Pooja Hegde. Le cinéaste sera Siva. Les fans de Naga Chaitanya sont devenus curieux lorsque Sobhita Dhulipala a révélé qu’elle aussi était une fan de Formule 1 comme lui. Voici un aperçu de l’actualité…

Suriya fera ses débuts dans l’industrie Telugu

La star tamoule Suriya a verrouillé un film bilingue à réaliser en télougou et en tamoul. Il sera réalisé par Siva de renommée Viswasam. Le film sera financé par UV Creations, qui a réalisé des films comme Saaho et Radhe Shyam. Selon les rapports, Pooja Hegde sera la principale dame du film. Plus de détails sur le film sont attendus prochainement.

Lire la suite : Le premier film Telugu de Suriya est verrouillé ; cette jeune fille aux longues jambes monte à bord en tant qu’héroïne [Exclusive]

Le conseil des producteurs de Tollywood va réduire la rémunération des grandes stars

Le nombre de flops et la hausse des frais des meilleures stars donnent des nuits blanches aux producteurs de l’industrie cinématographique Telugu. Le Conseil a maintenant décidé de prendre certaines mesures, ce qui pourrait signifier une réduction des honoraires des acteurs.

Lire la suite : Prabhas, Allu Arjun, le salaire de Mahesh Babu par film pour voir une coupe massive ? Le Tollywood Producers Council se prépare à prendre des décisions audacieuses et surprenantes

Naga Chaitanya – Sobhita Dhulipala datant des nouvelles

Les rapports selon lesquels Naga Chaitanya et Sobhita Dhulipala auraient été en couple ont plutôt surpris les gens. Sobhita Dhulipala est maintenant à l’étranger et elle a fait une séance de questions-réponses avec ses fans sur Instagram. On lui a demandé si elle était fan de F1 et elle a posté sa photo dans un maillot McLaren. Naga Chaitanya est également profondément impliquée dans la Formule 1. Les gens se demandent ce qui se passe.

Lire la suite: L’actrice de Made in Heaven, Sobhita Dhulipala, vient-elle de laisser entendre qu’elle sortait avec Naga Chaitanya?

Koffee avec Karan 7 : Samantha Ruth Prabhu se fait troller

Les gens ont jugé Samantha Ruth Prabhu pour son entrée sur Koffee avec Karan 7 où elle arrive portée par Akshay Kumar dans ses bras. C’est la première fois que nous verrons Samantha Ruth Prabhu dans l’émission. L’actrice a été mal jugée. Un troll a écrit : “Waah ! Je pensais qu’ils seraient gênants l’un avec l’autre, mais c’est le contraire… mais là encore, elle ressemble à Raveena et Twinkle (IYKYK) :D”

Lire la suite : Koffee avec Karan 7 : Akshay Kumar soulève Samantha Ruth Prabhu dans ses bras en entrant dans le spectacle ; juge des internautes et actrice troll Pushpa

Dhanush parle de travailler avec Russo Brothers dans The Grey Man

La star d’Arangi Re a déclaré qu’il n’était pas nerveux à l’idée de travailler avec les frères Russo. Il a déclaré à Indian Express : “Je n’étais pas nerveux du tout. Je sentais que j’avais une responsabilité, maintenant que l’Occident regarde les talents indiens, je sentais que je devais livrer pour qu’ils viennent chercher plus de talents d’ici, c’était le seul chose que j’avais en tête.”