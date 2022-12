Trending South News Today: SS Rajamouli remporte le prix du premier prix des critiques de New York, la vedette de Rishab Shetty Kantara comparée à Tumbbad d’Anand Gandhi et plus encore

Ce fut un samedi passionnant pour l’industrie cinématographique du Sud. SS Rajamouli et son film RRR ont obtenu une énorme reconnaissance internationale. De nombreuses stars se sont rendues sur les réseaux sociaux pour féliciter le SS Rajamouli pour sa victoire. Plus loin, Rishab Shettyest un film à succès Kantara est resté dans les gros titres car il a reçu un contrecoup après sa sortie OTT. Hansika Motwani se prépare pour son mariage et les festivités avant le mariage la maintiennent dans l’actualité. Pour des mises à jour plus détaillées de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, faites défiler.

Le SS Rajamouli remporte le prix du New York Critics Top Prize

RRR avec Jr NTR et Ram Charan a apporté une renommée internationale au SS Rajamouli. Il a remporté le prix du meilleur réalisateur aux New York Film Critics Circle Awards. De Jr NTR à Adivi Sesh, beaucoup ont félicité le cinéaste as.

Anand Gandhi dit que Kantara n’a rien à voir avec Tumbbad

Un débat a pris le dessus sur Twitter alors qu’Anand Gandhi a tweeté que Tumbbad était différent du Kantara de Rishab Shetty. Dans un tweet, il a écrit que Kantara célébrait “la masculinité toxique et l’esprit de clocher” et cela a conduit à un débat sur les réseaux sociaux.

Kantara n’a rien à voir avec Tumbbad. Mon idée derrière Tumbbad était d’utiliser l’horreur comme une allégorie de la masculinité toxique et de l’esprit de clocher. Kantara est une célébration de ceux-ci. Anand Gandhi (@Memewala) 3 décembre 2022

Dans la nuit soufie de Hansika Motwani-Sohael Khaturiya

Alors que Hansika Motwani-Sohael Khaturiya s’apprêtait à se marier le 4 décembre, une soirée soufie a été organisée par le couple. La diva avait l’air absolument ravissante alors qu’elle faisait un avatar royal dans un ensemble salwar et sharara doré. Le couple a fait une entrée remarquée et la vidéo est devenue virale.

Le chat franc d’Adivi Sesh et Samantha Ruth Prabhu

Alors que HIT 2 est arrivé dans les salles, les félicitations affluent pour Adivi Sesh. Un fan a suggéré que dans le prochain épisode de la franchise, il devrait y avoir une femme flic badass comme Samantha Ruth Prabhu. Les deux stars trouvent que c’est une excellente idée.

La star de Pushpa, Allu Arjun, en route pour Bollywood ?

Selon un rapport de Gulte.com, le cinéaste Rohit Shetty a appelé la star de Pushpa Allu Arjun pour une réunion spéciale. On suppose que les deux célébrités pourraient discuter d’opportunités cinématographiques. On se demande si Allu Arjun fera bientôt ses débuts à Bollywood.