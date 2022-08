Trending South News Today: sortie de la première critique de film de Liger, l’actrice de Sita Ramam Mrunal Thakur devient émotive, Samantha Ruth Prabhu est prête pour les débuts de Mollywood et plus encore

De Vijay Deverakonda et Ananya Panday vedette Liger impressionnant les membres du CBFC à Sita Ramam et Bimbisara recevant les éloges des critiques et du public à Samantha Ruth Prabhu faisant ses débuts à Mollywood; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou ses films. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Liger First Movie Review Out: la performance de Vijay Deverakonda, le morceau d’amour d’Ananya Panday laisse Censor Board émerveillé

Liger avec Vijay Deverakonda et Ananya Panday est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film devrait sortir le 25 août 2022, et récemment sa projection de censure a eu lieu et il a impressionné les membres du CBFC.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/reviews/liger-first-movie-review-out-vijay-deverakondas-performance-ananya-pandays-love-track-leaves-censor-board-in-awe-entertainment-news- tollywood-films-mise à jour-2148222/

NTR 30: Janhvi Kapoor encordé pour le prochain Jr NTR? Actrice CLARIFIE

Il a été rapporté que Janhvi Kapoor sera vu en face de Jr NTR dans NTR 30. Maintenant, enfin, l’actrice de Good Luck Jerry a donné des éclaircissements à ce sujet.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/ntr-30-janhvi-kapoor-roped-in-for-jr-ntrs-next-actress-clarifies-entertainment-news-tamil-telugu-kannada-movies- 2148389/

Samantha Ruth Prabhu fera ses débuts en malayalam avec Dulquer Salmaan dans King of Kotha [Report]

Samantha Ruth Prabhu a joué dans des films tamouls et télougou, mais il semble que l’actrice fera bientôt ses débuts à Mollywood. Apparemment, Samantha sera vue en face de Dulquer Salmaan dans King of Kotha.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/samantha-ruth-prabhu-to-make-malayalam-debut-with-dulquer-salmaan-in-king-of-kotha-report-2148538/

Naga Chaitanya a un immense respect pour son ex-femme Samantha Ruth Prabhu; c’est ce qu’il a à dire sur les nouvelles constantes de leur divorce

Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu se sont séparés l’année dernière. Alors que Samantha parlait de son divorce dans Koffee With Karan 7, récemment dans une interview, Chay en a également parlé.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/naga-chaitanya-has-immense-respect-for-ex-wife-samantha-ruth-prabhu-this-is-what-he-has-to-say- à propos-des-nouvelles-constantes-de-leur-divorce-dernières-actualités-tamil-et-telugu-entertainment-news-2148566/

Mrunal Thakur devient émotif après avoir vu son film Sita Ramam

Sita Ramam, la vedette de Mrunal Thakur et Dulquer Salmaan, est passée sur les grands écrans aujourd’hui. Aujourd’hui, l’équipe a vu le film avec des fans dans les salles, et ils sont devenus émus, en particulier Mrunal qui a embrassé le réalisateur et s’est mis à pleurer. Regardez la vidéo ci-dessous