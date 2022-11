Trending South News Today: Samantha Ruth Prabhu vedette de Yashoda en difficulté judiciaire, l’équipe SS Rajamouli et RRR dépense Rs 50 crores aux Oscars et plus

Il est donc temps de jeter un coup d’œil aux TOP South Movie Newsmakers du jour. Nous avons une superstar Samantha Ruth Prabhu et aussi son film YashodaNous avons également RRR barré par SS Rajamouliil y a une note d’anniversaire sincère par Mahesh Babou pour son défunt père. Vijay Devérakona a atterri à Mumbai et plus encore. Asseyez-vous bien car nous avons toutes les mises à jour les plus récentes et intéressantes sur vos stars et films préférés compilées ici dans une seule histoire. Rencontrons les tendances South Movie Newsmakers du jour.

Samantha Ruth Prabhu hospitalisée ? Voici la vérité

Dans des nouvelles bizarres aujourd’hui, Samantha Ruth Prabhu a fait la une des journaux pour avoir été hospitalisée. Il y a quelques jours à peine, Samantha a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. Depuis que Samantha est arrivée à Entertainment News pour diverses raisons. Mais le rapport selon lequel Samantha aurait été hospitalisée pour sa santé n’est apparemment pas vrai. Oui, l’actrice est en convalescence mais pas à l’hôpital. Découvrez plus de détails ici.

L’ancienne interview de Rishab Shetty sur Rashmika Mandanna devient virale

Rishab Shetty est un nom populaire en ce moment. C’est à cause de son film Kantara qui est devenu un énorme succès récemment. Une vieille interview dans laquelle Rishab Shetty a déclaré qu’il n’était pas fan de Rashmika est redevenue le sujet de conversation de la ville. Et il a un lien avec Rakshit Shetty. Rashamika Mandanna est très populaire et a plusieurs films de Bollywood dans sa cagnotte. Alors, quel est le problème? Trouver ici.

Kamal Haasan hospitalisé

Kamal Haasan, que l’on verra bientôt dans Indian 2, a également fait la une des journaux. L’acteur vétéran a été hospitalisé hier, c’est-à-dire le 23 novembre. Cependant, il n’y a rien à craindre. Les fans de Kamal Haasan ont afflué pour recevoir bientôt des messages pour la star partout sur Internet. Mais pourquoi Kamal Haasan a-t-il été hospitalisé ? Apprenez tout à ce sujet ici.

Nagarjuna jouera dans le remake de Porinju Mariam Jose

Si les rapports sont quelque chose à dire, après avoir conquis les cœurs dans The Ghost, Akkineni Nagarjuna va maintenant jouer dans le remake de Porinju Mariam Jose. Un rapport de Tollywood.net indique que Prasanna Kumar Bezawada va réaliser le film. Il a travaillé sur des films tels que Naanna Nenu Naa Boyfriends, Nenu Local et également Ravi Teja avec Dhamaka. On dit que le thriller policier sera produit par Srinivasaa Chitturi et une annonce officielle à ce sujet sera faite plus tard.

L’équipe RRR et le SS Rajamouli dépensent Rs 50 crores pour les Oscars

SS Rajamouli et son équipe ne ménagent aucun effort pour conquérir les cœurs aux Oscars 2022 avec RRR. Le film est l’un des plus gros succès de l’année. SS Rajamouli et l’équipe RRR emmènent le film aux Oscars en tant qu’entrée indépendante. Et donc, pour les mêmes projections spéciales, ils ont dépensé environ 50 crores de roupies, indique un rapport de Tollywood.net.

Mahesh Babu écrit une note sincère pour son père

Il y a quelques jours à peine, Mahesh Babu a écrit une note d’anniversaire sincère pour son père, feu la superstar Krishna. L’acteur a déclaré qu’il avait trouvé une force qu’il n’aurait jamais pensé avoir et a promis de le rendre encore plus fier. Mahesh Babu a partagé une vieille photo de son père, se souvenant de lui et l’a appelé sa superstar. Découvrez son post ici :

Samantha Ruth Prabhu filme Yashoda en difficulté judiciaire

La vedette de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, est sortie en salles il y a quelques semaines. C’est un énorme succès et j’attendais avec impatience la sortie OTT de la même chose le mois prochain. Cependant, les hôpitaux EVA ont critiqué les fabricants en déclarant que les fabricants avaient abusé de l’hôpital et l’avaient projeté de la manière la plus indécente. Le tribunal civil, déclare Tollywood.net, a bloqué la sortie numérique de Yashoda à la suite de la même chose.

Vijay Deverakonda est de retour à Bombay

Vijay Deverakonda, qui a été vu pour la dernière fois à Liger, est de retour à Mumbai. L’acteur a été aperçu à l’aéroport il y a quelques heures. Il s’est présenté d’une manière simple comme toujours mais a été envahi par ses fans assez tôt. Vijay les a tous obligés avec des photos. Découvrez les clichés ici :

La vedette de Thalapathy Vijay, Varisu, a des problèmes avec la justice

La vedette de Thalapathy Vijay, Varisu, est également passée sous le scanner. Selon un rapport de Pinkvilla, l’Animal Welfare Association a envoyé un avis aux réalisateurs leur demandant d’utiliser cinq éléphants pour tourner une séquence dans le film. Il semble qu’une autorisation préalable n’ait pas été prise par le conseil. Une explication a été exigée par les autorités.