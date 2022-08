Trending South News Today: Samantha Ruth Prabhu sur la désintoxication des médias sociaux, Vijay Deverakonda s’est énervé après avoir regardé Liger et plus

Voici le récapitulatif de toutes les principales mises à jour de l’industrie du film sud. Parmi les top newsmakers du jour, Samantha Ruth Prabhu, Vijay Deverakonda, Adivi Sesh, et bien d’autres sont restés pour faire la une des journaux aujourd’hui. Vijay Deverkonda fait la une des journaux à cause de son film Ligre. Beaucoup avaient de grandes attentes, mais le film a échoué au box-office. Apparemment, il n’était pas non plus satisfait du résultat. D’autre part, l’absence de Samantha Ruth Prabhu des réseaux sociaux fait parler tout le monde.

Vijay Deverakonda était bouleversé après avoir regardé Liger ?

Si un rapport dans Track Tollywood est quelque chose à dire, Vijay Deverakonda a pleuré après avoir regardé le film Liger. Apparemment, il était bouleversé car la sortie finale du film n’était pas sortie comme il l’avait prévu. Puri Jagannadh a réalisé le film et Vijay n’en aurait apparemment pas été satisfait.

Samantha Ruth Prabhu est-elle en cure de désintoxication sur les réseaux sociaux ?

Selon un rapport de Pinkvilla, la star d’Oo Antava, Samantha Ruth Prabhu, est en désintoxication des médias sociaux. Elle ne publie plus de messages habituels sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une source a affirmé qu’elle se préparait pour son rôle dans le film Citadel et qu’elle voulait investir toute son énergie en elle-même.

Une nouvelle affiche du film de Nagarjuna The Ghost dévoilée

Le jour de l’anniversaire de la superstar du Sud Nagarjuna, la nouvelle affiche de son prochain film The Ghost est sortie. La nouvelle affiche le fait asseoir sur une chaise avec un regard intense sur son visage.

Salut, je suis B SURESH NAIDU FSSRM BON ANNIVERSAIRE LE ROI NAGARJUNA NAGARJUNA LE FILM FANTÔME DANS LES SALLES DU MONDE ENTIER LE 5 OCTOBRE 2022 pic.twitter.com/rCu7OcsV0O B Suresh Naidu FSSRM (@BSureshNaiduBS5) 29 août 2022

Le compositeur de musique Devi Sri Prasad a partagé une nouvelle mise à jour sur Pushpa 2

Dans une dernière interview, le compositeur de musique Devi Sri Prasad a parlé de Pushpa: The Rule d’Allu Arjun et a mentionné qu’il avait terminé la composition de trois chansons pour le film. Il s’est également vanté du scénario de la partie 2 et a déclaré qu’il était à un “niveau différent”. Cela n’a fait qu’ajouter à l’excitation.

Adivi Sesh annonce son prochain

L’acteur majeur Adivi Sesh a partagé un traitement spécial avec les fans lors de l’annonce de son nouveau film. Sans révéler beaucoup de détails, Adivi Sesh a révélé que son prochain était avec le producteur Suniel Narang. Dans un souhait d’anniversaire, il a branché l’annonce.

Cher @AsianSuniel ji, de nombreux retours heureux de la journée ? Tu es un vrai frère et ami. Les conseils de votre père et votre soutien tout au long de ma carrière ont signifié le monde pour moi. Bon anniversaire!@SVCLLP Oh et Hâte de commencer notre film dans quelques mois ? pic.twitter.com/4IuEqCGP3b Adivi Sesh (@AdiviSesh) 27 août 2022

Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.