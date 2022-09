Trending South News Today: Samantha Ruth Prabhu souffre de complications de santé; Prabhas sort avec Kriti Sanon et plus

L’industrie cinématographique du Sud s’est accélérée ces derniers temps. De Samantha Ruth Prabhu évitant les sorties publiques après avoir souffert de complications de santé à Prabhas qui sortirait apparemment avec sa co-vedette d’Adipurush Kriti Sanon, voici les principales nouvelles du sud du jour.

Les médecins conseillent à Samantha Ruth Prabhu d’éviter l’éblouissement du public

Selon les derniers rapports, Samantha Ruth Prabhu a souffert de complications de santé à cause desquelles les médecins lui ont conseillé d’éviter les regards publics jusqu’à ce qu’elle soit en forme et en bonne santé. Découvrez l’histoire complète ici.

Alia Bhatt refait équipe avec le SS Rajamouli ?

Après RRR, il semble qu’Alia Bhatt va à nouveau faire équipe avec le cinéaste as SS Rajamouli pour son prochain projet avec Mahesh Babu. Découvrez l’histoire complète ici.

Prab sort avec Kriti Sanon ?

Selon des sources, Prabhas et Kriti Sanon s’entendent bien depuis qu’ils ont commencé à tourner pour leur prochain film Adipurush. Découvrez l’histoire complète ici.

Sundeep Kishen rejoint Dhanush dans Captain Miller

Les créateurs du très attendu Dhanush d’Arun Matheswaran, Captain Miller, ont annoncé samedi que la star de Telugu, Sundeep Kishen, rejoindrait le casting du film. Un fait remarquable est que Sundeep Kishan a captivé le public tamoul avec sa fabuleuse performance en tant que héros principal du premier film de réalisateur de Lokesh Kanagaraj, Maanagaram. De manière significative, sa collaboration avec Dhanush pour ce film ajoutera plus de valeur à ce grand projet, réalisé par Arun Matheswaran.

Rashmika croit aux rituels, est superstitieux

Rashmika Mandanna a déclaré que son personnage Tara dans Goodbye est tout le contraire d’elle et a également partagé des anecdotes sur son travail avec Amitabh Bachchan. Elle a une grande foi dans tous les rituels et superstitions. Elle pense que sa sœur Shikman ressemble plus à Tara.