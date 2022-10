Trending South News Today: Samantha Ruth Prabhu partage un message énigmatique, le maire de New York singe le geste emblématique d’Allu Arjun Pushpa et plus encore

De Samantha Ruth Prabhuet le maire de New York singeant l’emblématique ‘Allu Arjun Le geste de Pushpa à Rashmika Mandanna admettant être proche de Vijay Devérakondahéros de Karthikeya 2 Nikhil Siddarthles débuts de Bollywood et Ponniyin Selvan battant Vikram en tant que film tamoul le plus rentable de 2022 ; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui ont réussi à nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 11 octobre 2022 :

Samantha Ruth Prabhu partage un message crypté

Samantha Ruth Prabhu a profité de son compte Instagram pour partager une publication cryptée après avoir été éloignée des réseaux sociaux pendant plus de 2 mois, sans oublier de laisser ses nombreux fans inquiets pour ses problèmes de santé.

Le maire de New York singe le geste emblématique d’Allu Arjun Pushpa

L’impact d’Allu Arjun et de la vedette de Rashmika Mandanna, Pushpa, a traversé la démographie pour devenir véritablement un phénomène de la culture pop, à tel point que ses effets se répercutent toujours à travers le monde.

Ponniyin Selvan bat Vikram en tant que film tamoul le plus rentable de 2022

Rashmika Mandanna avoue être proche de Vijay Deverakonda

Rashmika Mandana a finalement parlé du lien qu’elle partageait avec Vijay Deverakonda au milieu de leurs rumeurs de relation, qui refusent de s’estomper.

Nikhil Siddharth, héros de Karthikeya 2, fait ses débuts à Bollywood

L’acteur Nikhil Siddharth, qui a livré un énorme succès avec Karthikeya 2a parlé de ses projets à venir, y compris ses aspirations à Bollywood, et plus encore dans un interview exclusive avec nous.

