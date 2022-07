Trending South News Today: Samantha Ruth Prabhu et Rashmika Mandanna font l’éloge de la star de Liger Vijay Deverakonda; Anushka Shetty prend du poids pour son prochain et plus

De Samantha Ruth Prabhu et Rashmika Mandanna louant la chanson Liger de Vijay Deverakonda Waat Laga Denge à Anushka Shetty qui prend du poids pour elle ensuite; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. Vous avez peut-être manqué une mise à jour importante sur votre star préférée ou son film. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Liger : Samantha Ruth Prabhu et Rashmika Mandanna font l’éloge de la nouvelle chanson de Vijay Deverakonda, Waat Laga Denge ; la réaction de l’acteur gagnera votre cœur

La vedette de Vijay Deverakonda, Liger, devrait sortir le 25 août 2022. Les créateurs ont sorti aujourd’hui le morceau Waat Laga Denge du film, et il a attiré l’attention de Samantha Ruth Prabhu et Rashmika Mandanna. Les actrices ont fait l’éloge du morceau de Vijay.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/liger-samantha-ruth-prabhu-and-rashmika-mandanna-praise-vijay-deverakondas-new-song-waat-laga-denge-actors-reaction-will- gagner-votre-coeur-entertainment-news-2142064/

La sirène Baahubali Anushka Shetty prend du poids pour le film de Mahesh P avec Naveen Polishetty ? Voici ce que nous savons

Anushka Shetty est l’une des actrices les plus célèbres du Sud. Elle a joué dans la franchise Baahubali qui est l’un des plus grands succès du cinéma indien. Eh bien, Anushka a été loin des regards des médias et la raison derrière cela serait sa prise de poids.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/baahubali-siren-anushka-shetty-gains-weight-for-mahesh-ps-film-co-starring-naveen-polishetty-heres-what-we-know- actualités-du-divertissement-actrices-du-sud-de-l-inde-2141988/

Les stars de Liger Vijay Deverakonda et Ananya Panday voyagent en train local pour éviter le trafic de Mumbai [View Pics]

Vijay Deverakonda et Ananya Panday sont occupés avec les promotions de Liger. Récemment, ils ont décidé de voyager dans le train local de Mumbai pour éviter le trafic. Leurs photos sont devenues virales

Découvrez les images ici : https://www.bollywoodlife.com/photos/liger-stars-vijay-deverakonda-and-ananya-panday-travel-in-local-train-to-beat-the-mumbai-traffic-view-pics-entertainment- news-2141486/

Critique du film Ramarao On Duty: Ravi Teja impressionne le public avec sa performance tandis que le mauvais scénario déçoit

La vedette de Ravi Teja, Ramarao On Duty, est passée sur les grands écrans aujourd’hui. Donc, si vous prévoyez de regarder le film dans les salles, vous devriez lire notre critique avant de réserver vos billets.

Lisez la critique ici: https://www.bollywoodlife.com/reviews/ramarao-on-duty-movie-review-ravi-teja-impresses-the-audiences-with-his-performance-while-the-poor-screenplay-disappoints-entertainment- news-2141849/

Dhanush remercie ses amis et sa famille pour ses vœux d’anniversaire

Dhanush a fêté ses 39 ans hier. Ses amis de l’industrie et ses fans lui ont souhaité sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd’hui, Dhanush s’est rendu sur Twitter pour les remercier. Il a également remercié ses fans pour tout le soutien qu’ils lui ont apporté. Découvrez le tweet ci-dessous