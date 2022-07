Trending South News Today: RRR dans la course aux Oscars 2023, Rashmika Mandanna jouera aux côtés de Chiyaan Vikram, le film de Naga Chaitanya copié et plus

Bonne nouvelle pour tous les fans de RRR car Hollywood estime que l’opus magnum a de grandes chances de remporter le prix du meilleur long métrage international aux Oscars 2023. Comme nous le savons, le drame d’action de SS Rajamouli avec Ram Charan et Jr NTR a séduit le monde entier. Le film de Chiyaan Vikram avec Pa Ranjith a apparemment sa vedette dans Rashmika Mandanna. Voici un aperçu des principaux titres…

RRR dans la course aux Oscars 2023

Selon IndieWire, RRR de SS Rajamouli peut être l’un des favoris pour remporter le prix du meilleur long métrage international dans la catégorie aux Oscars 2023. Le portail a déclaré que c’était une possibilité étant donné le type d’attention que le film a reçu des réalisateurs et scénaristes hollywoodiens. et spécialistes. Scott Derrickson, James Gunn et Aaron Stewart Ahn ont publiquement fait l’éloge du film sur les réseaux sociaux. Cela signifie que les réalisateurs doivent s’assurer qu’il est envoyé d’Inde en tant que film choisi pour les Oscars 2023.

Rashmika Mandanna sera l’héroïne du film Chiyaan Vikram

Buzz est que Rashmika Mandanna a été finalisée pour être la principale dame du film de Pa. Ranjith qui a Chiyaan Vikram en tête. L’actrice essaie de gérer ses rendez-vous. Le film se déroule dans les champs aurifères de Kolar au 19e siècle. Une grande annonce est attendue prochainement.

Dil Raju dénonce les informations selon lesquelles Merci serait une arnaque

Le film de Naga Chaitanya et Raashi Khanna, Merci, était critiqué comme une copie de succès comme Premam et Na Autography. Mais maintenant, Dil Raju s’est manifesté et a déclaré qu’un tel discours était sans fondement. Le film est réalisé par Vikram Kumar.

Le fils de Kajal Aggarwal et Gautam Kitchlu profite de ses premières vacances

Neil, le fils de Kajal Aggarwal et Gautam Kitchlu, profite de sa première pause avec sa famille à Goa. Ce sont les premières vacances du nourrisson.

Ponniyin Selvan de Mani Ratnam frappé d’un avis de la cour

Un avocat a envoyé un avis de la cour à Ponniyin Selvan de Mani Ratnam disant que les gens doivent s’assurer que les Chola ne sont pas déformés dans le film. Le film parle de Rajaraja Chola I. Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Karthi, Jayam Ravi forment la distribution principale.