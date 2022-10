Trending South News Today: Rishab Shetty avec la mise à jour OTT de Kantara, KGF 2 étoiles Yash dans Brahmastra de Ranbir Kapoor et plus

Nous sommes de retour avec les dernières mises à jour de l’industrie du film sud. Les stars du Sud ont reçu une reconnaissance pan-indienne et même sur la carte mondiale, elles sont très populaires. Le plus grand exemple de ceci est Kantara mettant en vedette Rishabh Shetty battement KGF 2 globalement. Outre son box-office, sa sortie OTT a également créé un buzz. Une autre grande nouvelle d’aujourd’hui était les dernières photos de Rajinikanth qui a laissé ses fans émus. Sans plus tarder, voici toutes les principales mises à jour de South.

Mise à jour OTT de Kantara

Selon les rumeurs, la vedette de Rishab Shetty, Kantara, qui crée des vagues à l’échelle mondiale, atteindra l’espace OTT le 4 novembre. Cependant, comme le rapporte Gulte.com, les producteurs du film ont précisé qu’aucune date n’a encore été fixée pour la sortie OTT du film.

Les photos de Rajinikanth célébrant Diwali deviennent virales

La fille de Thalaivaa Rajinikanth, Aishwaryaa, s’est rendue sur son compte Instagram pour donner un aperçu des célébrations de Diwali 2022. Sur les photos, nous voyons Aishwaryaa réaliser la tradition tandis que Rajinikanth se tient derrière ses petits-fils. En regardant les photos, ses fans sont devenus émotifs et ont dit “La légende vieillit”.

Miheek Bajaj est enceinte ?

Les rumeurs disaient que Rana Daggubati et sa femme Miheeka Bajaj attendaient leur premier enfant. Cependant, des rapports indiquent que Miheeka a elle-même démenti les rumeurs.

La star de KGF 2, Yash, sera-t-elle Dev dans Brahmastra 2 ?

Plus tôt dans la journée, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la star de KGF Yash fera partie de Ranbir Kapoor et Brahmastra 2 d’Alia Bhatt et il jouera le rôle de Dev. Cependant, Karan Johar a démenti ces rumeurs et a mentionné que la maison de production n’avait encore approché personne.

Harish Kalyan épouse Narmada Udaykumar

Ah Manapenne ! l’acteur Harish Kalyan s’est marié avec Narmada Udaykumar à Chennai. Les photos candides de leur somptueuse cérémonie de mariage sont devenues virales sur les réseaux sociaux alors que tout le monde envoyait ses félicitations.

Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de Bollywoodlife.com.