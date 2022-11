Trending South News Today: Rashmika Mandanna trollé pour ne pas avoir regardé Kantara, la date du mariage de Naga Shaurya-Anusha Shetty révélée et plus

Excité de recevoir toutes les meilleures mises à jour de l’industrie cinématographique du Sud ? C’est ici! Parmi les plus grands journalistes de l’époque, c’est Rashmika Mandanna qui a retenu toute l’attention. Elle s’est fait troller pour ne pas avoir regardé Kantara. La star de Telugu Naga Shaurya a fait la une des journaux en annonçant la date, le lieu et plus encore de son mariage. Samantha Ruth Prabhu a partagé son enthousiasme avant la sortie du film Yashoda. Voici toutes les principales mises à jour en détail.

Rashmika Mandanna se fait troller

Une vidéo de l’actrice Pushpa Rashmika Mandanna est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a mentionné qu’elle n’avait pas le temps de regarder le film acclamé par la critique de Rishab Shetty, Kantara. Les internautes l’ont ensuite critiquée en déclarant qu’elle avait oublié ses racines.

Si elle regarde, ne regarde pas ‘kantara’ ! Les Kannadiga s’en fichent vraiment ! Elle a insulté la maison de production qui l’a présentée comme actrice dans le cinéma indien ! Seules les personnes au bon cœur se souviennent de leurs racines et sont fières de leur langue et de leur culture ! #AnushkaShetty Vous êtes Gem ? Pour KA non ? pic.twitter.com/yQD4i6fmxK Chethan Shetty (@patrioticshetty) 9 novembre 2022

Samantha Ruth Prabhu est excitée pour Yashoda

S’adressant à son compte Instagram, Samantha Ruth Prabhu a partagé son enthousiasme et sa nervosité pour la sortie de son film Yashoda. Elle a envoyé de bonnes vibrations à l’équipe tout en croisant les doigts.

Date de mariage de Naga Shaurya et Anusha Shetty

L’acteur de Tollywood, Naga Shaurya, est sur le point d’épouser Anusha Shetty. L’invitation de mariage a été révélée récemment. Ils doivent se marier les 19 et 20 novembre à Hyderabad et Bangalore.

Le tournage de Pushpa 2 commence sans Allu Arjun

Selon un rapport de Gulte.com, Sukumar a commencé à tourner pour Pushpa 2 sans Allu Arjun. L’acteur est en Afrique du Sud pour un mariage et il reprendra le tournage une fois de retour.

La photo de gym de Mahesh Babu devient virale

L’épouse de Mahesh Babu, Namrata Shirodkar, s’est rendue sur son Instagram pour partager une fabuleuse photo de l’acteur en train de transpirer dans la salle de sport. La photo a excité tous ses fans car il devrait bientôt reprendre le deuxième programme de SSMB28. Il est sûrement des objectifs de remise en forme.

