Trending South News Today: Rashmika Mandanna interdit dans l’industrie Kannada; Nayanthara remporte les éloges de la mère de Vignesh Shivan et plus encore

L’industrie du sud a explosé un jour après et il est maintenant temps de voir les principales nouvelles qui ont fait les gros titres dans le sud. De Rashmika Mandanna bannie dans l’industrie de Kannada, le réalisateur de Kantara révèle le mantra du succès du film, la mère de Vignesh Shivan fait l’éloge de Nayanthara et plus encore.

Rashmika Mandanna a été bannie de l’industrie Kannada après que son interview soit devenue virale où elle a parlé de sa première grande pause et s’est abstenue de nommer la maison de production beaucoup d’ekt qu’elle est une troisième maison de production sRakhshit ingrate et a exigé l’interdiction de l’actrice Ousha. Nous nous demandons pourquoi Rashmiak est une cible si facile sur Internet. Tout ce qu’elle dit fait la une des journaux et lui apporte des critiques et le dernier épisode en est un exemple classique.

Des nouvelles du Karnataka selon lesquelles les propriétaires de théâtre, les organisations et l’industrie cinématographique de Kannada iront bientôt prendre des mesures contre #RashmikaMandanna !!! Ils peuvent aller jusqu’à interdire @iamRashmika‘s films en permanence de #Karnataka Chose inquiétante pour #PushpaTheRule et #Varisu Équipes Culture quotidienne (@DailyCultureYT) 24 novembre 2022

La mère de Vignesh Shivan fait l’éloge de sa belle-fille Nayanthara et l’appelle la femme au cœur le plus pur de tous les temps. Meenu Kumari a même révélé comment sa belle-fille les a aidés financièrement et leur a permis de rembourser leurs dettes et elle lui en sera toujours reconnaissante.

Le succès de Kantara a laissé les membres en haleine et le film est percutant et pertinent. Parlant du mantra à succès du film, Rishabh Shetty, lors de sa récente interaction, a déclaré: “Les films d’aujourd’hui franchissent la barrière de la langue. Si le contenu se connecte avec le public, le film sera accepté comme un film entièrement indien. J’ai cru au mantra que si un film est plus local et enraciné, alors il a un plus grand attrait universel”. Et vous pouvez voir le résultat.

Kamal Haasan est sorti de l’hôpital et reprendra le travail après deux jours, le cinéaste était malade et a été admis à l’hôpital le 23 novembre 2022.