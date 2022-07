Trending South News Today: Rashmika Mandanna excitée pour ses débuts à Bollywod Au revoir, le remerciement de Naga Chaitanya reçoit une réponse désastreuse et plus encore

De Rashmika Mandanna annonçant avec enthousiasme la date de sortie de son premier album en hindi, Goodbye to Naga Chaitanya’s Thank You, recevant une réponse désastreuse au box-office le premier jour ; de nombreux films et célébrités du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est le week-end, vous avez donc peut-être manqué des mises à jour importantes sur votre star préférée ou son film. Mais ne vous inquiétez pas car nous sommes ici avec le tour d’horizon de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

Rashmika Mandanna est prête à faire ses débuts à Bollywood avec Goodbye

Rashmika Mandanna devait faire ses débuts à Bollywood avec Mission Majnu. Mais la date de sortie du film a été repoussée à plusieurs reprises. Maintenant, l’actrice s’est rendue sur Twitter pour annoncer que Goodbye marquera ses débuts en hindi. Elle a tweeté : “Je peux enfin dire ce premier film de My Hindi – AU REVOIR ! avec @SrBachchan monsieur @Neenagupta001 madame #VikasBahl et un casting maaaaaad cool @pavailkgulati #SahilMehta #abhishek et tant d’acteurs et de techniciens aussi incroyables. sortie le 7 octobre 2022.”

Je peux enfin dire ça ? Mon premier film en hindi – AU REVOIR !? avec @SrBachchan Monsieur ? @Neenagupta001 madame ? #VikasBahl et un casting maaaaaad cool @pavailkgulati #SahilMehta#abhishek et tant d’acteurs et de techniciens aussi incroyables .. ? Sort le 7 octobre 2022 ???? pic.twitter.com/6HnxtA9891 Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 23 juillet 2022

Le remerciement de Naga Chaitanya prend un départ très terne au box-office

La vedette de Naga Chaitanya, Thank You, n’avait pas réussi à créer un bon buzz avant la sortie. La bande-annonce et les chansons n’ont pas attiré l’attention du public et ont même reçu des critiques mitigées. Maintenant, venant au box-office, selon Sacnilk, le film le premier jour a collecté Rs. 2,30 crore, ce qui est vraiment mauvais. Le film ne va nulle part d’ici, et c’est un flop.

Le nouveau plan de Shankar pour RC15 et Indian 2 ?

Shankar est actuellement occupé par le tournage de RC15, vedette de Ram Charan. Le film du cinéaste Indian 2 avec Kamal Haasan a été mis en attente, mais selon Telugu360, le film est de retour sur les rails. Le portail a signalé que Shankar prévoyait de filmer simultanément RC15 et Indian 2. Il prévoit de filmer RC15 pendant 10 jours et Indian 2 pendant 10 jours chaque mois.

Nayanthara fait l’éloge de la bande-annonce de Good Luck Jerry de Janhvi Kapoor

Nayanthara a joué dans de nombreux films intéressants, dont Kolamaavu Kokila. La version 2018 est refaite sous le nom de Good Luck Jerry avec Janhvi Kapoor dans le rôle principal. Récemment, Nayanthara a fait l’éloge de la bande-annonce du film. Elle a dit: “Kokila me tient tellement à cœur, et regarder la bande-annonce de Good Luck Jerry m’apporte tellement de joie, quelle balade divertissante pour le public, il n’aurait pas pu y avoir de meilleur Jerry! GoodLuck Jahnvi!”

Le jour de l’anniversaire de Suriya, les créateurs de Vaadivaasal partagent une séquence spéciale

Suriya fête ses 47 ans aujourd’hui. L’acteur a quelques films alignés et l’un d’eux est Vaadivaasal. Ainsi, aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire de l’acteur lauréat d’un prix national, les créateurs de Vaadivaasal ont partagé des images spéciales. Découvrez le tweet ci-dessous