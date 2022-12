Trending South News Today: Ram Charan-Upasana attend son premier enfant, la star de Kantara Rishab Shetty commente la jalousie de Nawazuddin Siddiqui et plus

Comme Bollywood, l’industrie du film sud ne reste jamais calme. Des films massifs aux fans suivis, le cinéma du Sud est en plein essor et comment ! Nous avons été témoins du formidable succès de films comme RRR, KGF 2, Kantara, Pushpa et plus. Bien que l’on ne puisse pas se remettre de ces films, chaque jour, il y a une nouvelle mise à jour sur les stars et les films qui enthousiasment les fans. Aujourd’hui, des stars comme Ram Charan, Rishab Shetty, Rajinikanth et plus tendance dans le circuit de l’actualité. Sans plus tarder, voici toutes les principales mises à jour.

Ram Charan et Upasana attendent leur premier enfant

Après 10 ans de mariage, la star de RRR Ram Charan et sa femme Upasana attendent leur enfant. L’acteur s’est rendu sur ses comptes de médias sociaux pour partager l’annonce. Ses fans sont aux anges.

Rishab Shetty répond à la remarque de jalousie de Nawazuddin Siddiqui

Lors d’une conversation à Agenda Aaj Tak 22, Nawazuddin Sidiqqui a mentionné qu’il était un peu jaloux de voir Rishab Shetty faire un si bon travail à Kantara. Il a parlé de saine concurrence et a déclaré que cela ne faisait que vous motiver à travailler plus dur. En réponse à cela, Risbab a qualifié Nawazuddin Siddiqui d’inspiration.

Aishwaryaa Rajinikanth écrit une note douce pour souhaiter Thalaivaa

Le jour de l’anniversaire de Rajinikanth, sa fille Aishwaryaa s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une nouvelle image de son prochain film Lal Salam. Dans la légende, elle a souhaité sa vie la plus saine et la plus heureuse.

Le SS Rajamouli réagit au succès de Kantara

Lors de la table ronde des réalisateurs 2022 avec le critique de cinéma Anupama Chopra, SS Rajamouli a parlé du succès de la vedette de Rishab Shetty, Kantara. Il a déclaré que le film prouvait qu’il n’était pas nécessaire d’avoir de gros budgets pour faire des films à succès. Chacun doit apprendre ce que font les autres. Il a déclaré: “En tant que public, c’est excitant, mais pour les cinéastes, c’est angoissant, et nous devons vérifier ce que nous faisons et ce que font les autres.”

HIT 2 gagne énormément d’argent au box-office américain

Adivi Sesh s’est imposé comme une star bancable. Son récent film HIT 2 a étonnamment bien réussi. Tel que rapporté par Gulte.com, il a dépassé 1 million de dollars aux États-Unis.