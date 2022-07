Trending South News Today: Ram Charan sur la liste de souhaits de l’écrivain hollywoodien, Allu Arjun double ses honoraires pour Pushpa 2 et plus

Allu Arjun, Ram Charan, Naga Chaitanya, Chiranjeeevi et d’autres l’ont fait pour les Newsmakers du Sud du jour. L’industrie du divertissement du Sud évolue rapidement, non seulement en termes de divertissement, mais aussi de succès. Allu Arjun a fait l’actualité de Pushpa 2 tandis que Ram Charan reçoit les éloges de célébrités internationales. Le film de Naga Chaitanya, MerciLe producteur de partage des détails intéressants et plus encore. Voici une verité sur les Newsmakers du Sud…

Allu Arjun augmente ses honoraires pour Pushpa 2

Allu Arjun-Rashmika Mandanna avec Pushpa: The Rise a été un énorme succès non seulement dans le Sud mais aussi dans la ceinture hindi. Le film de réalisateur Sukumar va être un film en deux parties. Le deuxième volet n’a pas encore été tourné. Pushpa: The Rule mettra en vedette Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil et également Vijay Sethupathi, selon les rapports. Après le succès de Pushpa, la star stylée a doublé ses cachets. Allu Arjun aurait obtenu Rs 45 crore pour Pushpa. Consultez les tarifs de Pushpa 2 ici.

Date de sortie de Varisu de Thalapathy Vijay

BollywoodLife vous a présenté une exclusivité dont les créateurs envisagent la date de sortie du 15 janvier 2023 pour Varisu de Thalapathy Vijay. S’ils verrouillent vraiment cette date, le film de Thalapathy se heurtera au box-office à de grandes stars telles que Prabhas, Chiranjeeevi et Dhanush. Découvrez plus de détails sur le Varisu de Thalapathy Vijay ici.

Ram Charan impressionne un scénariste hollywoodien

Ram Charan obtient beaucoup de reconnaissance et est félicité pour ses côtelettes d’acteur dans RRR de SS Rajamouli avec Jr NTR, Alia Bhatt et d’autres. Maintenant, le scénariste hollywoodien, Aaron Stewart Ahn, qui a travaillé avec Nicolas Cage, a fait l’éloge de Ram Charan et a exprimé son désir d’écrire un film pour lui. Découvrez son tweet ici.

Un distributeur proteste après la débâcle de la star de Chiranjeevi, Acharya

Acharya de Megastar Chiranjeevi a été un gros désastre au box-office cette année. C’était l’un des films à gros budget de l’année, mais il n’a même pas réussi à toucher la moitié du budget du film. Et par conséquent, des rapports ont fait surface selon lesquels des distributeurs se sont alignés, protestant devant le bureau du directeur Koratala Siva. Ils iront probablement ensuite chez Chiranjeevi. Lire toute l’histoire ici.

Dil Raju s’ouvre sur le remerciement de Naga Chaitanya

Dil Raju, producteur de Thank You de Naga Chaitanya, a expliqué quel genre de film, Thank You est. Il a partagé qu’il voulait donner un film, dont Chaitanya se souviendra pour toujours. Il a assuré que les fans apprécieront le film et s’en souviendront longtemps après être sortis des salles de cinéma. Il a également parlé du rôle de Chay dans Merci. Lire plus de détails ici.

Les fans d’Aishwarya Rai Bachchan prévoient PS-1

Ponniyin Selvan est l’un des films les plus attendus avec un casting multi-stars. Ponniyin Selvan est réalisé en deux parties et a Aishwarya Rai Bachchan, Vikram, Trisha, Karthi, Jayam Ravi et bien d’autres en tête. Le réalisateur Mani Ratnam sortira dans les salles de cinéma en septembre. Cependant, les fans d’Aishwarya Rai Bachchan dans le Sud ont déjà commencé leur planification pour en faire un énorme succès, Voici comment.

C’est tout dans les Newsmakers du Sud du jour.