Trending South News Today: Ram Charan reprend le tournage de RC15, les yeux de Shehnaaz Gill se tournent vers le cinéma du Sud et plus encore

De Ram Charan reprendre le tournage de RC15 et les yeux de Shehnaaz Gill se tournent vers le cinéma du Sud pour Rashmika Mandana nommant sa compétition dans BollywoodMS Dhoni s'apprête à produire Films du sud de l'Inde et les actrices de premier choix pour les réalisateurs de films Telugu ; il est temps de revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Film sud industries d'aujourd'hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 10 octobre 2022 :

Ram Charan reprend le tournage de la RC15

Ram Charan et le réalisateur Shankar reprennent enfin le tournage RC15écrasant ainsi les rumeurs selon lesquelles le producteur Dil Raju est vexé par ce dernier.

Les yeux de Shehnaaz Gill rivés sur le cinéma du Sud

Shehnaaz Gill a rendu ses fans faibles dans les genoux avec son apparition époustouflante à un Prix ​​​​du cinéma du Sud spectacle et sa liaison avec Sai Pallavi, les laissant se demander si elle est prête à déployer ses ailes Cinéma du sud de l’Inde gonfler.

Rashmika Mandanna nomme sa compétition à Bollywood

Au revoir l’actrice Rashmika Mandanna parle d’Alia Bhatt et de Deepika Padukone comme étant ses concurrents alors qu’elle entre à Bollywood.

MS Dhoni s’apprête à produire des films du sud de l’Inde

Ce MS Dhoni souhaite commencer à produire des films grand public avec le Sud ne devrait pas surprendre, étant donné sa popularité folle dans ces régions en raison de son association de longue date avec Super Kings de Chennai dans le IPL.

Actrices de premier choix pour les réalisateurs de films Telugu

Voici pourquoi Samantha Ruth Prabhu, Rashmika MandanaPooja Hegde et ces autres Actrices du sud de l’Inde sont les héroïnes incontournables de Réalisateurs de films en télougou lancer leurs rôles féminins.

