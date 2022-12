Trending South News Today: Ram Charan RÉAGIT à Naatu Naatu de RRR présélectionné pour les Oscars, Kamal Haasan quitte Bigg Boss Tamil et plus

Voici toutes les principales mises à jour de l’industrie cinématographique du Sud. La moitié de la journée est terminée et jusqu’à présent, il y a eu de nombreuses mises à jour importantes. L’une des plus grandes mises à jour est celle du SS Rajamouli RRR être présélectionné pour les Oscars 2023. La chanson Naatu Natu avec Ram Charan et Jr NTR a été présélectionné dans la catégorie “Chanson originale”. Suivant, Kamal Haasan a maintenant quitté Bigg Boss Tamil. Kantara les fans vont se régaler car le prochain épisode est en préparation. Alors sans plus tarder, voici les principales mises à jour.

Ram Charan réagit à RRR allant aux Oscars 2023

Le RRR du SS Rajamouli fait des vagues à l’international. Maintenant, il a été présélectionné dans l’une des catégories des Oscars 2023. La chanson Naatu Naatu est en passe de remporter un Oscar dans la catégorie “Chanson originale”. Ram Charan est le plus heureux car il l’a appelé un moment historique.

Quel moment historique pour l’ensemble de l’industrie cinématographique indienne ne pourrait être plus honoré de noter que #NaatuNaatu devient la première chanson indienne à être présélectionnée pour les Oscars ! @ssrajamouli garu et @mmkeeravaani Garu, c’est toute ta vision et ta magie… ? #RRRForOscars pic.twitter.com/hdJuce16Zl Ram Charan (@ToujoursRamCharan) 22 décembre 2022

Kamal Haasan quitte Bigg Boss Tamil ?

Alors que Salman Khan a été l’hôte de Bigg Boss Hindi, Kamal Haasan a été en charge de Bigg Boss Tamil. Mais selon un rapport, il a quitté Bigg Boss Tamil pour se concentrer sur sa carrière d’acteur. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet.

Nagarjuna a émis un avis d’arrêt des travaux à Goa

La superstar Nagarjuna aurait reçu un avis d’arrêt de travail par Mandrem à Pernem, dans le nord de Goa. C’était pour avoir prétendument effectué des travaux de construction et d’excavation illégalement à Ashvewada. Les rapports indiquent que les autorisations préalables n’ont pas été prises par les autorités.

Le film Laththi reçoit une critique mitigée

Le réalisateur de Vinoth Kumar, Laththi, avec Vishal, s’est ouvert à des critiques mitigées de la part du public. Les fans inconditionnels de Vishal sont amoureux du thriller bourré d’action, alors que certains n’en sont pas si satisfaits.

#Laththi Passer en revue Un thriller d’action ? Le héros de l’intrigue se fait piéger par des méchants ? Dédicace de Vishal ? Yuvan n’aide pas le film ? Cascades et 40 dernières minutes d’engagement ? Vieux style commercial – Dialogues et chansons en retard ? Vishal a besoin d’un gagnant ? Peut-être beaucoup mieux ! Strictement moyen !! Note de la berline : 2,5/5 pic.twitter.com/LY0YQY67Qw Saloon Kada Shanmugam (@saloon_kada) 22 décembre 2022

#Laththi Passer en revue: Moyen à cause des scènes d’action ?#Vishal est décent #Sunaina & d’autres étaient aptes ? La musique et la musique de fond étaient correctes Le concept est bon mais le scénario est rempli de scènes inutiles ? Aviez-vous des attentes de celui-ci? Note : /5#LaththiReview #Kollywood pic.twitter.com/JNaXvfeobH Kumar Swayam (@KumarSwayam3) 22 décembre 2022

Kantara 2 arrive bientôt

Après le succès retentissant de Kantara, les créateurs ont confirmé que sa suite était en préparation. Apparemment, les fabricants envisagent d’en faire une franchise. Il est également en lice pour les nominations aux Oscars 2023.