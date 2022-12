Trending South News Today: Ram Charan et d’autres pleurent la disparition de Kaikala Satyanarayana, Yash partage ses plans après le succès de KGF 2 et plus

Ce fut un triste jour pour l’industrie cinématographique Telugu en tant que star vétéran Kaikala Satyanarayana a rendu son dernier soupir. De nombreuses célébrités comme Ram Charan, Chiranjeevi et d’autres se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer sa disparition. Certaines stars ont également assisté à ses derniers rites. Une autre nouvelle concerne KGF 2 Star Yash. Dans sa récente interview, il a parlé du succès fulgurant du film. Dulquer Salmaan a écrit une note douce pour sa femme à l’occasion de leur anniversaire et plus encore. Lisez toutes les principales mises à jour ici.

Les célébrités pleurent la mort de Kaikala Satyanarayana

Le célèbre acteur télougou Kaikala Satyanarayana est décédé à l’âge de 87 ans. Il a rendu son dernier soupir dans sa résidence à Hyderabad. De nombreux départs comme Mahesh Babu, Ram Charan, Chiranjeevi, Ravi Teja et d’autres se sont rendus sur leurs comptes de médias sociaux pour pleurer sa mort.

Profondément attristé d’apprendre le décès de Kaikala Satyanarayana Garu.. Sa contribution à notre industrie cinématographique restera dans les mémoires pour toujours !! Que son âme repose en paix? Ram Charan (@ToujoursRamCharan) 23 décembre 2022

Yash partage ses plans après le succès de KGF 2

Dans une récente interview, la star de KGF, Yash, a parlé du succès retentissant de la deuxième partie du film et de la suite pour lui. Il a mentionné qu’il est né pour conquérir et qu’il ne va pas s’arrêter. Il a dit: “Je vais faire quelque chose qui me donne de l’excitation. Ce n’est pas grave si je meurs en combattant, mais je serai quelqu’un qui se battra pour quelque chose qui m’excite.”

Dulquer Salmaan écrit une note douce pour sa femme

La star de Sita Ramam, Dulquer Salmaan, s’est rendue sur son compte Instagram pour écrire une jolie note pour sa femme Amaal Salmaan à l’occasion de leur 11e anniversaire de mariage. Le message est devenu viral car les fans sont totalement impressionnés par ses paroles sincères. Consultez le message ci-dessous :

Dhamaka avec Ravi Teja impressionne les internautes

Le film Telugu Dhamaka avec Ravi Teja est sorti en salles aujourd’hui. Il ne s’est ouvert qu’aux bonnes critiques de ses fans. Les fans de Ravi Teja l’appellent un film à succès.

#Dhamaka Ravi anna présence à l’écran aithey ?? Films précédents lo Miss Aina Ravi Anna ne E Film lo Tout au long du film Chudochu ?? Positif :@RaviTeja_offl Scène Parodie, Intervel Block, 2-3 Chansons, Chanson Surprise Négatif : Ravi Anna Vunapudu Négatifs Tho Em Pani Bro ? https://t.co/LqQZpXDgWV Remo Sk (@RemoSk2112) 23 décembre 2022

Rashmika Mandanna parle de Ranbir Kapoor et Sidharth Malhotra

Dans une récente interview avec Times of India, la star de Pushpa, Rashmika Mandanna, a parlé de son travail avec les stars de Bollywood, Ranbir Kapoor et Sidharth Malhotra. Elle a qualifié Ranbir Kapoor de “trop ​​gentil” tandis que Sidharth Malhotra est “trop ​​mignon”. Elle a dit que Sidharth avait aussi un côté méchant alors qu’il continuait à lui donner des sucreries tout en s’en éloignant.