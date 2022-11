Trending South News Today: Ram Charan, Akshay Kumar se serrent la jambe, SS Rajamouli confirme RRR 2 et plus

Jetons un coup d’œil aux South Movie Newsmakers du jour. De Samantha Ruth Prabhu vedette Collection au box-office du film Yashoda à SS Rajamouli s’ouvrir sur RRR la suite étant en travaux, Ram Charam et Akshay Kumar danser ensemble et plus encore. Yashoda gagne les cœurs car il voit une augmentation de ses revenus le jour 2. Rajamouli a confirmé qu’après le succès massif de RRR, la deuxième partie est en cours, et plus encore. Rattrapons les Newsmakers du Sud.

Collection Yashoda au box-office

Yashoda avec Samantha Ruth Prabhu est sorti sur grand écran vendredi. Le film d’action-thriller Yashoda a vu une augmentation des recettes au box-office samedi. Le film a bien fonctionné et Samantha est saluée pour ses talents d’actrice et pour avoir sélectionné de grands projets. La collection au box-office Yashoda Day 2 serait de Rs 4 crore.

RRR 2 est en chantier, révèle le SS Rajamouli

RRR est à la mode dans Entertainment News depuis sa sortie à l’étranger. RRR avec Ram Charan, Jr NTR, Ajay Devgn, Alia Bhatt et d’autres a été un énorme succès lors de sa sortie. RRR gagne actuellement des cœurs au Japon et dans d’autres pays étrangers. Et devine quoi? selon les rapports, le SS Rajamouli a révélé que le RRR 2 est en préparation. On dit que le père de Rajamouli, KV Vijayendra Prasad travaille sur le scénario.

Ram Charan-Akshay Kumar dansent ensemble au Leadership Summit

Akshay Kumar et Ram Charan ont assisté au Sommet national du leadership qui s’est tenu récemment. Des images, des clips et des déclarations de la même chose font parler de la ville. Et l’un des clips montre Ram Charan et Akshay Kumar dansant ensemble. Regardez la vidéo ici:

Jr NTR rejette le scénario de Buchi Babu

Récemment, Jr NTR a attiré l’attention pour son nouveau look. Aalim Hakim avait partagé la vidéo en ligne. Jr NTR travaille dur sur son prochain qui est NTR30. Le tournage est prêt à commencer. Selon les rapports, Jr NTR a rejeté un film de Buchi Babu. L’acteur est devenu très pointilleux sur ses projets, dit-on.

Le mariage de Hansika Motwani sera-t-il diffusé en direct ?

Hansika Motwani et Sohail Kathuria vont bientôt se marier. On dit qu’ils se marieront au fort de Mundota, au Rajasthan. Et maintenant, les derniers rapports indiquent qu’il sera diffusé en direct sur une plate-forme OTT. Selon les rapports, Hansika se marie le 4 décembre.

Ajith Kumar va-t-il faire ses débuts sur les réseaux sociaux ?

Ajith Kumar, populairement connu sous le nom de Thala Ajith parmi ses fans, n’est sur aucune plate-forme de médias sociaux. L’acteur se prépare pour la sortie de son prochain qui est Thunivu. Ajith est connu pour être un motard passionné. Il se livre souvent à des balades à vélo lorsqu’il est en vacances. Et maintenant, des rapports indiquent qu’Ajith souhaite partager ses photos de ses voyages sur son compte de réseau social. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet.