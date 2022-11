Trending South News Today: Raison pour laquelle Mahesh Babu ne s’est pas rasé la tête après la mort de son père; Vijay Deverakonda rejoindra Prabhas à Salaar et plus

Il est temps de vous dire les principales nouvelles qui se sont produites dans le sud aujourd’hui. Jetez un œil aux nouvelles qui ont fait la une des journaux de Mahesh Babu ne se rasant pas les cheveux après la mort de son père superstar Krishan à Vijay Deverkonda faisant une apparition spéciale dans Saalar de Prabhas et plus encore.

Mahesh Babu ne s’est pas rasé les cheveux après la mort de son père Krishna

La mort du père de Mahesh Babu et de la superstar Krishan a envoyé une onde de choc à leurs fans. Bien qu’il y ait un énorme débat en ligne sur la raison pour laquelle l’acteur ne s’est pas rasé les cheveux après la mort de son père. Et maintenant, les rapports suggèrent qu’en raison de son engagement professionnel, l’acteur a choisi de ne pas se raser les cheveux car il lui faudrait six mois pour faire repousser les cheveux exigés par le scénario et ne peut pas laisser la maison de production attendre et elle subira une énorme perte.

Vijay Deverakonda rejoint Prabhas à Salaar

La photo de Vijay Deverakonda a été divulguée en ligne, affirmant que la star de Liger sera ensuite vue à Prabhas Saalar et que les fans célèbrent déjà cette collaboration des superstars.

Pushpa doit sortir en Russie le 8 décembre

La fièvre Pushpa d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna n’est pas encore retombée et maintenant le buzz est que le film à succès sortira en Russie le 8 décembre 2022, et les fans attendent avec impatience de le voir dans les cinémas.

Yash 19 va bientôt toucher les étages et la confirmation vient tout droit de la bouche du cheval. Yash dans son interaction a été interrogé sur son prochain projet Yash 19 et il a fait un signe de tête heureux et un grand sourire, ce qui n’a fait que réjouir les fans de la star de KGF et comment.

Divers sortiront en hindi et Thalapathy Vijay, et les fans de Rashmika Mandanna attendent avec impatience de les regarder. Le cinéaste Dil Raju confirme également la sortie du film en hindi.