Trending South News Today: Pushpa 2 premier aperçu de l’ensemble, Samantha Ruth Prabhu vedette Yashoda date de sortie et plus

Dès le premier aperçu de Pushpa 2 et Samantha Ruth Prabhu la date de sortie de Yashoda avec de vrais succès pan-indiens, Anouchka Shetty louant Kantara et Mahesh Babou–SS Rajamouli‘s film roping dans l’une des stars de Ponniyin Selvan; il est temps de revenir sur tout ce qui s’est passé aujourd’hui dans le Film sud industries d’aujourd’hui. Voici tout ce qui a fait la une des journaux pour arriver au nouvelles tendances du sud aujourd’hui… Ergo, il est temps de noter les plus grands journalistes du Sud qui ont réussi à nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Alors, sans plus tarder, voici les newsmakers sud du 17 octobre 2022 :

Pushpa 2 premier aperçu de l’ensemble

Les fabricants de Pushpa la règle ont partagé un aperçu du monde de la suite directement depuis les décors de , confirmant ainsi également que le tournage du gaz vedette Allu Arjun et Rashmika Mandanna a commencé . Sous-titrant le message, ils ont écrit: “Les œuvres de #PushpaTheRule en plein essor Icône star @alluarjun, réalisateur @aryasukku, photographe de célébrités @avigowariker, affichiste @tuneyjohn et toute l’équipe met tous ses efforts pour offrir le meilleur? @iamRashmika @ CeciEstDSP @SukumarWritings @MythriOfficial .” Découvrez leur post ci-dessus…

Anushka Shetty fait l’éloge de Kantara

Rishab Shetty vedette Kantara a reçu une excellente réponse dans tous les domaines. Après Prabhas, sa co-vedette de Baahubali, Anushka Shetty a fait l’éloge du film ; demandant aux gens de partout de le regarder.

Les cordes du film de Mahesh Babu-SS Rajamouli dans la star de Ponniyin Selvan

Les cinéphiles sont super excités par le film de Mahesh Babu et SS Rajamouli, et maintenant, apparemment, cette star de cinéma tamoule, qui a récemment été vue dans Ponniyin Selvan, a été encordée pour le film.

Date de sortie de Samantha Ruth Prabhu avec Yashoda

Premier film pan-indien de Samantha Ruth Prabhu, Yashoda, sortira en salles le 11 novembre 2022 en télougou, tamoul, kannada, malayalam et hindi. C’est censé être un film de science-fiction époustouflant, réalisé par Hari-Harish.

Vrais succès pan-indiens

Comme cette étiquette “pan India” semble être coincée avec nous, vérifions quels films du Sud doublés en hindi, ce qu’ils sont vraiment, peuvent réellement prétendre être pan-indienne succès au box-office.

