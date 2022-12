Trending South News Today: Pushpa 2 obtient un nouveau membre de la distribution; Cérémonie Hansika Motwani mehendi et plus

Les acteurs et les films du sud de l’Inde dominent actuellement les tendances. Les fans sont curieux de tout savoir sur les stars du Sud. Voici donc toutes les mises à jour importantes et intéressantes d’aujourd’hui de l’industrie du film sud. Allu Arjun et Rashmika Mandana starrer Pushpa 2 fait partie des films très attendus et il semble qu’il ait un nouvel ajout. Adivi Seshle film COUP 2 est sorti en salles et reçoit des critiques élogieuses sur les réseaux sociaux. Hansika Motwani fait également la une des journaux à cause de son mariage. Faites défiler pour les mises à jour complètes.

Le casting de Pushpa 2 a un nouvel ajout

Si les derniers rapports sont à la hauteur, il y a un nouvel ajout à la starcast de Pushpa 2. Outre Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil, nous verrons Sajjad Delafrooz dans un rôle central. Plus tôt, il a partagé l’espace d’écran avec Salman Khan dans Tiger Zinda Hai et Kartik Aaryan dans Freddy.

HIT 2 d’Adivi Sesh obtient des critiques positives

Le film HIT 2 de l’acteur majeur Adivi Sesh est arrivé dans les salles et en suivant les tendances des médias sociaux, il semble que l’acteur ait une fois de plus réussi à gagner le cœur du public. HIT 2 a majoritairement reçu des critiques positives de la part du public.

Cérémonie mehendi de Hansika Motwani

Avant son mariage avec son petit ami de longue date et partenaire commercial Sohael Khaturiya, Hansika Motwani a apprécié sa cérémonie mehendi. Il était magnifique et comment dans une kurta rouge et sharara. Le bonheur sur son visage a conquis tout le monde sur la photo virale.

Ram Charan de retour à Bollywood ?

Si l’on en croit un rapport de Telugu 360, Ram Charan envisage de réintégrer Bollywood avec l’aide de Salman Khan. Apparemment, le Dabangg Khan ne se contente pas de transmettre les informations à Ram Charan sur les projets, mais lit également les scripts avant de les transmettre.

Sanjay Dutt sera-t-il le prochain méchant de Prabhas ?

Après que Sanjay Dutt ait joué l’antagoniste dans Yash ‘KGF 2, il semble qu’il ait mis en sac un autre projet dans lequel il sera le méchant. Les rapports suggèrent que Sanjay Dutt jouera un rôle négatif dans le film de Prabhas Wil Maruthi. Il n’y a pas encore de confirmation.

Deet sur Thalapathy 67 muhurat puja

Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj devraient lancer leur prochain projet le 5 décembre. La muhurat puja pour Thalapathy 67 devrait avoir lieu ce jour-là.