Trending South News Today: première vidéo de Maaveeran, l’épouse de Ram Charan, Upasana, clarifie la déclaration “ne pas avoir d’enfants” et plus encore

Alors, sans plus tarder, voici les actualités du divertissement du 15 juillet 2021 :

Première vidéo de Maaveeran

La vidéo d’annonce de Maaveeran de la star de Don Sivakarthikeyan suscite des spéculations selon lesquelles il jouera à nouveau un super-héros après Hero, les internautes l’appelant déjà un “jalon”. Sai Pallavi a été encordée en tant que rôle principal féminin tandis que Madonne Ashwin est l’écrivaine et réalisatrice du film.

L’épouse de Ram Charan, Upasana, clarifie sa déclaration “ne pas avoir d’enfants”

Lors de sa récente conversation avec Sadhguru, l’épouse de Ram Charan, Upasana Konidela, avait exprimé ses réserves quant à la possibilité d’avoir des enfants en raison de problèmes de contrôle de la population, bien qu’elle soit mariée à la star du RRR depuis plus d’une décennie. Elle a maintenant clarifié sa déclaration.

Samantha Ruth Prabhu reste imbattable

L’actrice de Yashoda et Shaakuntalam, Samantha Ruth Prabhu, a encore une fois ÉTÉ TOP des stars féminines Telugu les plus populaires par Ormax Media. Elle a battu Sai Pallavi, Pooja Hegde et d’autres.

Sivakarthikeyan comparé à Rajinikanth

Les fans de Sivakarthikeyan sont tellement sur la lune avec sa première vidéo d’annonce de Maaveeran qu’ils vont jusqu’à le saluer comme la seconde venue de Rajinikanth, et non sans bonne raison car la vidéo a en entier ‘jeune Rajini’ mode. Regardez-le ci-dessus…

Sara Ali Khan parle de la relation entre Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna

Sara Ali Khan, qui a récemment honoré l’émission de chat populaire de Karan Johar, Koffee With Karan 7, avec sa meilleure amie Janhvi Kapoor, a parlé de la relation entre l’acteur Liger Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna.

