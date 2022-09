De Prabhas fondant en larmes lors des funérailles de son oncle et acteur vétéran Krishnam Raju aux photos de Ranveer Singh avec Allu Arjun, Yash et d’autres stars du Sud des SIIMA Awards 2022 qui deviennent virales; de nombreux films et stars du Sud ont fait la une des journaux aujourd’hui. C’est un dimanche, et vous avez peut-être manqué des nouvelles importantes et des mises à jour sur votre star préférée ou un film. Mais ne vous inquiétez pas car BollywoodLife est là avec le résumé de tout ce qui s’est passé dans l’industrie cinématographique du Sud aujourd’hui. Vous trouverez ci-dessous la liste des nouvelles tendances du Sud du jour

L’oncle de Prabhas et l’acteur Telugu Krishnam Raju décède à 83 ans ; Gopichand, Allari Naresh et d’autres pleurent la disparition de l’étoile rebelle

Ce matin, nous avons appris la triste nouvelle que l’oncle et acteur vétéran de Prabhas, Krishnam Raju, est décédé à l’âge de 83 ans. De nombreuses stars de Tollywood se sont rendues sur les réseaux sociaux pour pleurer la disparition de Raju.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/prabhas-uncle-and-telugu-actor-krishnam-raju-passes-away-at-83-gopichand-allari-naresh-and-others-mourn-the- rebelle-stars-demise-entertainment-news-dernières-tollywood-mises à jour-2183094/

SIIMA Awards 2022 : Ranveer Singh recrée le dialogue Pushpa d’Allu Arjun ; danse sur Srivalli, la vidéo devient VIRALE [Watch]

Ranveer Singh a récemment assisté aux SIIMA Awards 2022, et il y a reçu un prix. Sur scène, il a recréé le dialogue Pushpa d’Allu Arjun et a également dansé sur la chanson Srivalli. La vidéo du même est devenue virale.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/news-gossip/siima-awards-2022-ranveer-singh-recreates-allu-arjuns-pushpa-dialogue-dances-to-srivalli-video-goes-viral-watch-entertainment- news-2183566/

Suriya 42 Motion Poster obtient une excellente réponse

Il y a quelques jours, Suriya 42 a été annoncé avec une affiche de mouvement et il a attiré l’attention de tout le monde. Maintenant, en seulement deux jours, il a obtenu plus de 10 millions de vues numériques. Le film met également en vedette Disha Patani dans le rôle principal.

Prabhas ne peut pas contrôler ses larmes lors des funérailles de l’oncle Krishnam Raju; Gopichand, Mahesh Babu et d’autres stars le consolent

Prabhas était proche de son oncle Krishnam Raju qui est décédé ce matin. Les vidéos de pleurs de l’acteur lors des funérailles ont été diffusées sur les réseaux sociaux, et des stars du Sud comme Gopichand, Mahesh Babu et d’autres sont vues en train de consoler l’acteur d’Adipurush.

Lisez l’histoire complète ici: https://www.bollywoodlife.com/south-gossip/prabhas-cant-control-his-tears-at-uncle-krishnam-rajus-funeral-gopichand-mahesh-babu-and-other-stars-console-him- divertissement-actualités-2183642/

SIIMA Awards 2022: Ranveer Singh partage des photos avec les stars du Sud Allu Arjun, Yash et plus

Ranveer Singh a assisté aux SIIMA Awards 2022 hier soir, et aujourd’hui, l’acteur s’est rendu sur Twitter pour partager des photos avec des stars du Sud comme Allu Arjun, Yash et d’autres. Découvrez les photos ci-dessous